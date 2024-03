Pioggia a Milano, salgono i livelli di Lambro e Seveso: “Siamo nella fase più intensa” “Ci preoccupa il Lambro che al Parco ha raggiunto quota 180: Seveso e Lambro esondano a Milano intorno ai 3 metri”. Lo comunica l’assessore del Comune di Milano Marco Granelli, dopo le forti piogge che da ieri sera stanno cadendo su Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I tombini aperti a Ca' Granda (foto da LaPresse) durante la precedente esondazione del Seveso il 31 ottobre 2023

"Siamo nella fase più intensa, che dalle prime ore di questa mattina si estenderà per la giornata di oggi. In generale i livelli di Seveso e Lambro sono saliti". Lo comunica l'assessore alla Protezione Civile e Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, dopo le forti piogge che stanno cadendo su Milano da ieri sera. Dalla mezzanotte è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ma al momento i vigili del fuoco non segnalano particolari criticità nel capoluogo lombardo.

"Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti", sono le parole di Granelli. "Ci preoccupa il Lambro che al Parco ha raggiunto quota 180. Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri".

"A Milano e in Lombardia è attesa una una domenica perturbata con piogge e rovesci fino al mattino, in attenuazione a partire dal pomeriggio", assicurano intanto i meteorologi di 3BMeteo, che prevedono un cambio di scenario dopo le 13 della giornata di oggi. "Nevicate abbondanti sulle Alpi a partire da 700-1000m di altitudine. Lunedì è attesa una residua instabilità ma in contesto decisamente più asciutto, poi tendenza a qualche giorno di tempo generalmente asciutto e soleggiato".