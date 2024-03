video suggerito

Allerta meteo gialla per maltempo a Milano: monitorati i fiumi Seveso e Lambro Dalla giornata di oggi, martedì 26 marzo, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, temporali e vento forte per la città di Milano. La misura durerà 24 ore e terminerà alla mezzanotte di domani, mercoledì 27 marzo. Diramata anche quella per temporali e vento forte.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di oggi, martedì 26 marzo, è stata diramata l'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, temporali e vento forte per la città di Milano. La misura durerà 24 ore e terminerà alla mezzanotte di domani, mercoledì 27 marzo. Potrebbe ovviamente essere aggiornata. Il Centro Funzionale ha specificato che rivaluterà nella mattinata di domani 30 marzo i nuovi scenari per l’aggiornamento dei codici colore di allerta.

A diramarla è stato il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia. Il Centro operativo Comunale della Protezione civile sarà attivo per controllare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare eventuali interventi in città.

Non è l'unico territorio in cui è stata diramata l'allerta meteo. Dalle 18 di oggi, venerdì 29 marzo, partirà l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche. Dalle 12 di domani, sabato 30 marzo, partirà invece in Media-Bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali.

Sempre lo stesso giorno scatterà quella per rischio temporali in Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale.

Allo stesso orario partirà anche quella per vento forte in Pianura Centrale, Nodo Idraulico di Milano, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.