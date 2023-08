I danni del maltempo a Vigevano: il vento sradica la copertura del Duomo e fa cadere alberi sulle auto Il forte vento di sabato 26 agosto ha sradicato parte della copertura del Duomo di Vigevano e fatto cadere diversi alberi. Tra questi, alcuni hanno danneggiato l’ospedale della cittadina pavese, altri sono piombati sulle auto in strada.

A cura di Enrico Spaccini

I danni del maltempo di sabato 26 agosto a Vigevano

Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 agosto, pioggia e raffiche di vento a quasi cento chilometri orari hanno causato diversi danni in Lombardia. Tra le città più colpite c'è Vigevano, in provincia di Pavia, dove il Duomo e l'ospedale sono stati danneggiati, così come recinzioni e auto colpite da alberi caduti. Protezione civile e vigili del fuoco sono ancora al lavoro per riportare la situazione alla normalità, mentre una nuova allerta meteo è stata diramata per la regione.

I danni all'ospedale e al Duomo

L'ospedale Civile sta vivendo ore di vera emergenza. Alcuni alberi sono piombati sul tetto dell'edificio, danneggiando quello del reparto di Rianimazione che, poi, si è allagato a causa dell'infiltrazione d'acqua che si è creata. Alcuni pazienti, infatti, sono stati poi trasferiti nella zona che un tempo era dedicata ai malati di Covid, dove dovranno rimanere finché non sarà riparato il tetto.

Il forte vento è riuscito poi a sradicare anche parte della copertura in rame della cupola del Duomo della città. La chiesa è stata dichiarata inagibile e le foto della basilica danneggiata è stata condivisa social decine di volte come simbolo dei danni del maltempo.

Leggi anche Chiara Ferragni vuole aiutare Milano dopo i danni del maltempo: la risposta del sindaco Sala

Gli alberi caduti sulle strade

Oltre a pezzi di tetto volati in strada, anche gli alberi hanno subito gravi ripercussioni. A partire dalle 15:30, numerose piante hanno ceduto finendo con il danneggiare abitazioni, cancelli e auto parcheggiate. Il traffico è andato rapidamente in tilt in tutta la città e anche la linea ferroviaria Alessandria-Mortara-Milano è stata interrotta.

Gli alberi caduti a Vigevano per il vento (foto da Facebook – Protezione Civile)

In via Manzoni un albero ha danneggiato il parapetto del canale Marcellino, mentre un alto è caduta su una macchina in transito ferendo lievemente il conducente. Un simile incidente si è verificato in via Leonardo Da Vinci, dove parte di un tetto è finito su un'auto. In questo caso, l'uomo alla guida ne è uscito incolume.

Il traffico interrotto a Vigevano (foto da Facebook – Protezione Civile)

In quei minuti, la città ha vissuto anche blackout a intermittenza e a macchia di leopardo. Per oggi, domenica 27 agosto, è stata diramata una nuova allerta meteo arancione per la Lombardia. Sono attesi, infatti, in gran parte del nord altri eventi estremi, come forti grandinate e altre raffiche di vento.