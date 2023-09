Il video del tornado a Rho vicino Milano per il maltempo, alberi sradicati e diversi danni Nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, un tornado si è abbattuto su Rho (Milano): si sono registrati diversi danni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre, un tornado si è abbattuto su Rho, comune che si trova nella provincia di Milano. Si sono registrati diversi danni con alberi sradicati. Per il momento non risultano feriti. Per pochi minuti, i residenti di Rho e Pregnana Milanese hanno vissuto attimi di paura.

Uno screen di un video del tornado a Rho (Fonte: Facebook)

Tornado a Rho, alberi sradicati e impalcature crollate

Nei filmati diffusi dai cittadini è possibile notare come in pochi secondi si sia formato un tornado che si è abbattuto sul comune di cinquantamila abitanti. Nelle immagini diversi alberi sono stati sradicati e si notano alcuni teloni, coperture di cantieri o anche piscine gonfiabili che vengono portati via dal vento. In un video, ripreso da un residente dal balcone di casa propria, si nota come le raffiche siano talmente forti che l'impalcatura di un'abitazione vicina è crollata.

Un altro screen del video pubblicato sui social (Facebook)

L'avviso del Comune

Prima della tromba d'aria, sul comune si è abbattuto un forte temporale. Per questo motivo alcune strade della città sono state chiuse. Il Comune, sulla propria pagina Facebook, ha raccomandato ai cittadini di "evitare spostamenti". Inoltre ha spiegato come le forze dell'ordine e la protezione civile siano "all'opera per ripristinare la situazione".

Allerta meteo per oggi e domani a Milano e in Lombardia

La Protezione Civile di Regione Lombardia aveva diramato per la giornata di oggi, venerdì 22 settembre, un'allerta meteo per temporali sul nodo Idraulico di Milano che comprende anche, ovviamente, l'area di Rho. Non c'era però alcuna allerta meteo per vento forte. Per la giornata di domani, sabato 23 settembre, sarà prevista allerta meteo gialla per temporali. Solo dal pomeriggio di domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità.