Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo gialla fino a domani 23 settembre: le raccomandazioni del Comune Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un livello di criticità ordinario, ovvero allerta gialla, per temporali con rischio idrogeologico e idraulico fino al primo pomeriggio di domani sabato 23 settembre.

A cura di Giorgia Venturini

Continua l'allerta meteo per il maltempo in Lombardia. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un livello di criticità ordinario, ovvero allerta gialla, per temporali con rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta, diramata per la giornata del 22 settembre, proseguirà fino al primo pomeriggio di domani sabato 23 settembre. Non mancano le raccomandazioni del Comune e della protezione civile per queste ore di forti piogge.

L'allerta meteo gialla fino a domani 23 settembre

L'allerta gialla proseguirà fino al primo pomeriggio di domani 23 settembre. Forti temporali sono attesi sulla Lombardia anche per tutta la notte: la pioggia coinvolgerà sia il settore alpino sia le città come Milano. Dal pomeriggio di domani si andrà verso un'attenuazione dei rovesci, già in serata poi ritornerà il bel tempo.

Le raccomandazioni del Comune di Milano

Come sempre sotto osservazione ci sono soprattutto i fiumi Seveso e Lambro che saranno continuamente monitorati dal Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile. In una nota il Comune "raccomanda alla cittadinanza di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Inoltre ricorda che è ancora attiva l'ordinanza sindacale in cui è stato stabilito l'assoluto divieto durante le allerte meteo di frequentare grandi parchi: in molti di questi infatti sono in corso le verifiche per la stabilità degli alberi dopo il forte nubifragio dello scorso luglio. L'ordinanza prevede anche il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento.

Le previsioni meteo a Milano nel weekend

La pioggia continuerà fino a domani sabato 23 settembre, mentre il bel tempo tornerà domenica 24 settembre. Lo spiega a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert. Che poi precisa: "Quello che abbiamo di fronte è un peggioramento con instabilità, quindi le precipitazioni potrebbero variare rispetto ai modelli".

L'instabilità portata dall'aria più fresca potrebbe portare ad alcuni temporali anche nelle prossime ore: "Non sembra una situazione particolarmente critica, anche se ormai i rovesci temporali sono molto frequenti – spiega l'esperto -. Quelle che prima erano solo classiche piogge autunnali, potrebbero essere facilmente qualcosa di più intenso".