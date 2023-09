Quando finisce il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo per il weekend Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati spiega che le piogge che hanno interessato Milano e la Lombardia proseguiranno anche domani, 23 settembre. Per domenica, invece, si attende un miglioramento.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo Meteo Expert

A cura di Enrico Spaccini

Un'altra giornata di piogge poi torna il sereno. Questo è il weekend che attende milanesi e lombardi: "Non proprio autunnale, ma comunque con un certo calo termico", afferma il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert intervistato da Fanpage.it: "Quello che abbiamo di fronte è un peggioramento con instabilità, quindi le precipitazioni potrebbero variare rispetto ai modelli". Le piogge iniziate oggi, dovrebbero però continuare almeno fino alla prima parte della giornata di sabato 23 settembre. Domenica, però, dovrebbe arrivare un netto miglioramento.

Le previsioni meteo per domani sabato 23 settembre a Milano e Lombardia

Quello di sabato, infatti, non sarà un maltempo continuo, ma ci saranno passaggi temporaleschi e rovesci che saranno più intensi verso l'Alta pianura e le Prealpi dei laghi. "Anche nel Milanese potrebbero esserci piogge, ma escluderei la grandine". Una condizione valida almeno fino alle prime ore di domani, 23 settembre.

Poi, in giornata potrebbero esserci altri temporali causati dall'instabilità portata dall'aria più fresca di questa perturbazione. "Non sembra una situazione particolarmente critica, anche se ormai i rovesci temporali sono molto frequenti", commenta Galbiati: "Quelle che prima erano solo classiche piogge autunnali, potrebbero essere facilmente qualcosa di più intenso".

Domenica 24 settembre torna il sereno

Domenica sembra una giornata più tranquilla. Le temperature, rispetto a venerdì e sabato, saranno in leggera ripresa. "Non con valori pazzeschi", puntualizza Galbiati, "ma saremmo sui 24 gradi, quindi nella norma". Non dovrebbero esserci particolari precipitazioni in Lombardia, ma queste interesseranno soprattutto centro-sud e nord-est.

"Trattandosi di un vortice che si muove velocemente", conclude il meteorologo, "basta che cambi un po' la traiettoria per far sì che lo scenario diventi tutt'altro". Insomma, domenica non dovrebbe piovere, ma è sempre meglio un po' di prudenza.