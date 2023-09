Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo arancione per domani 22 settembre: le zone a rischio Per domani, venerdì 22 settembre, la Protezione civile ha diramato allerta arancione per rischio temporali in diverse aree della Lombardia. Le piogge proseguiranno anche sabato, mentre domenica dovremmo assistere a un miglioramento generale.

A cura di Enrico Spaccini

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso per domani, venerdì 22 settembre, una nuova allerta meteo. Il livello di criticità per quanto riguarda i temporali è stato indicato come arancione, quindi moderato, in diverse zone del territorio lombardo, mentre a livello idrogeologico è per la maggior parte giallo. Saranno tenuti sotto osservazione in particolare i fiumi Seveso e Lambro.

L'allerta meteo arancione da mezzanotte del 21 settembre

Già oggi, 21 settembre, si sono verificate diverse precipitazioni anche a Milano. Per domani, però, queste saranno più intense e in rapida estensione. A partire dalla mezzanotte, infatti, le piogge coinvolgeranno soprattutto i settori alpini, prealpini e di alta pianura, per poi passare anche in quelli centro-orientali di Alpi e di Prealpi e parte della Pianura.

Domani mattina il Centro funzionale rivaluterà la situazione per fornire scenari previsionali più aggiornati per la seconda parte della giornata, ma al momento pare che da metà pomeriggio si andrà verso un'attenuazione dei rovesci. Al momento, non sono previste grandinate.

Le previsioni meteo per il weekend

Per quanto riguarda il weekend, sabato proseguirà senza grandi stravolgimenti. Continueranno le precipitazioni, spesso anche di carattere temporalesco. Tuttavia, la perturbazione che sta interessando il nostro Paese in questi giorni è in grado di spostarsi velocemente. Per questo motivo, per domenica è attesa una giornata in generale miglioramento, ma non è da escludere la possibilità di qualche pioggia specie nelle zone più meridionali della regione.