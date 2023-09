Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo gialla per domani 21 settembre: le zone a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, 21 settembre, l’allerta meteo gialla per alcune aree della Lombardia. Le piogge inizieranno a cadere in mattinata, per poi diventare sempre più intense.

A cura di Enrico Spaccini

La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 21 settembre, un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Le zone della Lombardia interessate sono soprattutto quelle delle Prealpi occidentali e varesine, dove sono attesi dai 10 ai 50 millimetri di pioggia. La criticità scatterà dalla mezzanotte di oggi, mentre domattina il Centro Funzionale riesaminerà la situazione per fornire previsioni più aggiornate per la seconda parte della giornata.

L'allerta meteo gialla da mezzanotte del 20 settembre

Oggi, 20 settembre, la pioggia ha iniziato a cadere in Lombardia e anche a Milano. Rovesci non troppo intensi in città, ma che hanno portato comunque a un abbassamento delle temperature. A partire da mezzanotte, però, in alcune zone della regione è prevista un'allerta meteo gialla.

Al momento, quelle che vengono previste sono precipitazioni in prevalenza deboli, ma persistenti. Al punto che in serata potrebbero tendere a diventare più forti. La pioggia cadrà quindi su Alpi e Prealpi, in particolare sulle aree occidentali della Lombardia dove sono attesi fino a 50 millimetri di pioggia, mentre sulla pianura fino ai 30 millimetri.

Il rischio di temporali anche per venerdì 22 settembre

Le precipitazioni non mancheranno nei dintorni tra Varese e Como, con la pioggia che cadrà dai 50 ai 70 millimetri. Anche in queste aree, in serata ci saranno fenomeni più intensi fino a venerdì in cui ci si aspettano veri temporali.

In alcuni punti, specie quelli più vicini al lago di Como e sulle Prealpi occidentali, potrebbero cadere fino a 120 millimetri d'acqua in 12 ore. L'Appennino Pavese, infine, potrebbe risentire del transito di rovesci temporaleschi che nelle prossime ore interesseranno la Liguria.