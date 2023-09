I danni della tromba d’aria nel Milanese: alberi sradicati, auto distrutte e tetti scoperchiati Ieri tra Rho e Pregnana Milanese si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha provocato diversi danni: alberi sradicati, tetti scoperchiati, auto distrutte e coperture volate via.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo la tromba d'aria che ieri, venerdì 22 settembre, si è abbattuta sulla provincia di Milano, in particolare a Rho e Pregnana Milanese, i comuni fanno la conta dei danni. Alberi sradicati, automobili distrutte e coperture saltate: è questo il risultato del maltempo che ha interessato l'hinterland milanese. Il tornado si è scatenato poco prima delle 17.

Il tornado ha colpito anche il territorio di Pregnana Milanese

La bomba d'acqua e poi le trombe d'aria

I due territori sono stati colpiti inizialmente da una bomba d'acqua e poi sono iniziate le forte raffiche di vento. In pochissimi minuti, l'area è stata devastata. Le immagini e i video circolati sui social mostrano coperture di cantieri che volano via insieme a piscine gonfiabili e tutto ciò che le persone avevano lasciato sui balconi o terrazze. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Danni importanti a Pregnana Milanese

I vigili del fuoco si sono messi subito a lavoro e le operazioni proseguiranno ancora oggi. Dal Comando provinciale hanno fatto sapere che i danni più grossi si sono verificati proprio a Pregnana Milanese con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Dall'altro comune interessato, quello di Rho, fanno sapere che oggi proseguiranno le operazioni di ripristino per normalizzare la situazione anche nei parchi e nelle aree pubbliche.

"Un doveroso ringraziamento alla Protezione civile comunale, al COR, alla polizia locale, ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine da subito accorse e impegnate a ripristinare la sicurezza dei luoghi e la percorribilità delle strade invase dagli alberi caduti.In via Parri è ancora in corso il lavoro di rimozione molto impegnativo", ha scritto l'Amministrazione comunale in un post condiviso su Facebook.