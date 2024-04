“Non prendete l’auto, altrimenti accettate il traffico”: l’appello di Beppe Sala ai milanesi per il Fuorisalone

video suggerito

"Non prendete l'auto per il Salone del Mobile e il Fuorisalone in città", avverte il sindaco di Milano Beppe Sala. "Chi la usa sappia che non sta facendo un servizio alla città". Pedonalizzate per la kermesse parte di via Solferino e via Tortona: "Può anche diventare permanente"

L'appello a milanesi e turisti è chiaro. "Non prendete la macchina per il Salone del Mobile e il Fuorisalone in città", avverte il sindaco di Milano Beppe Sala durante la diretta streaming sui social Cose in Comune. "Se la prendete, rassegnatevi a rimanere nel traffico. Chi la usa sappia che non sta facendo un servizio alla città".

Un problema annoso, quello del traffico durante i grandi eventi cittadini. "Uno dei limiti che si porta la settimana del Salone e del Fuorisalone è il traffico", ha spiegato. "Quella settimana rischia di essere una delle peggiori, cerchiamo quindi di non usare l'auto".

Ma non solo. Il primo cittadino ha anche annunciato future pedonalizzazioni, partendo delle occasioni di sperimentazione che offre la settimana del design milanese. Quello che è avvenuto in via Durini, alle spalle di piazza San Babila. "Lo scorso anno abbiamo chiuso via Durini. Il Municipio 1 di Milano ha deciso di rendere permanente questa cosa e così qualcosa pensato per la Design week può anche diventare permanente", le sue parole ai follower.

E ancora. "Replicheremo l'idea di alcune strade chiuse per la Design week come a Brera un tratto di via Solferino e tutta via Tortona". Saranno le prossime strade pedonalizzate di Milano? "Non so se saranno pedonalizzate in futuro, sicuramente non in modo immediato. Ma sperimentiamo la possibilità di cambiare modo di vivere".