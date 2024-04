video suggerito

Metropolitana e parcheggi aperti fino a tardi: come spostarsi a Milano durante la Design Week 2024 L’Azienda trasporti milanesi ha pubblicato una guida su come spostarsi a Milano durante il Fuorisalone e il Salone del Mobile 2024. Le linee delle metropolitane chiuderanno più tardi e saranno impiegati più treni nelle ore serali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Milano Design Week 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Professionisti del mondo del design e turisti stanno arrivando in queste ore per prendere parte alla Milano Design Week 2024. I primi eventi del Fuorisalone sono già iniziati, mentre per martedì 16 aprile è prevista l'apertura del Salone del Mobile negli spazi di Rho Fiera. Per l'occasione Atm ha pubblicato sul suo sito una guida dedicata a chi arriva da fuori città e intende spostarsi con i mezzi pubblici. Le metropolitane restano aperte fino a tarda notte, così come i parcheggi vicini alle stazioni, e per viaggiare non è più necessario comprare il biglietto cartaceo ogni volta: basterà strisciare la carta di credito o il bancomat per pagare contactless.

Gli orari delle ultime partenze delle metropolitane di Milano per la settimana del Fuorisalone

Le ultime partenze della linea rossa M1:

a Duomo per Bisceglie alle 2:05

a Duomo per Rho Fieramilano alle 00:13

a Duomo per Molino Dorino alle 1:56

a Duomo per Sesto FS alle 2:01

Le ultime corse in viaggio sulla diramazione di Rho Fieramilano terminano a Molino Dorino.

Leggi anche Al via il Fuorisalone 2024: il significato delle installazioni da vedere alla Statale di Milano

Le ultime partenze della linea verde M2:

a Cadorna per Cascina Gobba alle 1:56

a Cadorna per Abbiategrasso alle 2:13

Dopo il normale orario di chiusura della linea, i treni non servono le tratte Famagosta-Assgo, Cascina Gobba-Cologno e Cascina Gobba-Gessate.

Le ultime partenze della linea gialla M3:

a Duomo per Comasina alle 2:00

a Duomo per San Donato alle 2:00

Le ultime partenze della linea blu M4:

a San Babila per Linate alle 2:10

a Linate per San Babila alle 1:52

Le ultime partenze della linea lilla M5:

a Garibaldi per Bignami alle 2:14

a Garibaldi per San Siro Stadio alle 2:21

Sabato 20 aprile restano aperti fino alle 3 i parcheggi di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie e San Donato. Il parcheggio di via Bovio, situato tra le stazioni M3 di Maciachini e Dergano, è aperto 24 ore su 24.

Come raggiungere il Salone del Mobile

Il centro del Salone del Mobile a Rho Fiera si può raggiungere sia usando la linea rossa M1 della metropolitana che le linee ferroviarie suburbane (linee S) e i treni regionali dalla stazione di Porta Garibaldi. Partendo dal centro di Milano, basta salire su un treno della linea rossa del metrò con il biglietto valido per le zone Mi1-Mi3 da 2,20 euro diretto a Rho.