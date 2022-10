Metro lilla Milano: orari, fermate e mappa della linea M5 La linea M5 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord (capolinea Bignami) a nord-ovest (capolinea di San Siro Stadio). Lunga 13 chilometri, è la prima completamente automatizzata.

In attesa dell'inaugurazione ufficiale della metro blu, è ancora la lilla la linea metropolitana più giovane di Milano. Aperta nel febbraio del 2013 e lunga quasi 13 chilometri, è anche la prima linea milanese completamente automatizzata e leggera, senza conducente e con treni e banchine più ristretti.

La lilla attraversa la città da nord (capolinea Bignami) a nord-ovest (capolinea di San Siro Stadio). Incrocia la linea M3 gialla nella stazione Zara, la linea M2 verde nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 rossa nella stazione Lotto.

La mappa e le fermate della metro lilla di Milano

Sono 19 le fermate della metro lilla a Milano. Da nord a ovest:

Bignami

Ponale

Bicocca

Ca' Granda

Istria

Marche

Zara

Isola

Garibaldi FS

Monumentale

Cenisio

Gerusalemme

Domodossola

Tre Torri

Portello

Lotto

Segesta

San Siro Ippodromo

San Siro Stadio

Linea M5 di Milano: orari e frequenza delle corse della metro

la Linea M5 svolge il servizio dalle 5.40 fino alle 24.00.

Dal lunedì al venerdì passa ogni 3-4 minuti; dai 4 a 6 minuti invece il sabato e durante i festivi.

Metro lilla di Milano: costo del biglietto singolo o giornalieri

Il costo dei biglietti è uguale a quello degli altri mezzi pubblici. Il biglietto ordinario vale 90 minuti e costa 2 euro. Lo si può acquistare sia in una rivendita ufficiale che alle macchinette poste all'interno delle stazioni o anche scrivendo "ATM" per messaggio al numero 48444.

Il messaggio va inviato prima di salire sui mezzi e sarà già convalidato: quando si riceverà il link nell'sms, sarà generato un Qr code che dovrà essere avvicinato ai lettori in metropolitana così da far aprire i tornelli. Se il Qr code non funziona, basterà stampare i biglietti al distributore automatico in stazione vicino ai tornelli.

In questo caso, si dovrà selezione la voce Biglietti con codice Pin/Pnr e digitare il codice. Al costo del biglietto, si aggiunge quello dell'sms che varia in base all'operatore. Stessa cosa vale per gli altri biglietti, il cui costo è però diverso.