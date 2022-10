Metro verde Milano: orari, fermate e mappa della linea M2 La metro verde, ovvero la M2, conta 35 stazioni e collega Cologno Nord e Gessate ad Assago e Abbiategrasso. I treni la mattina iniziano a circolare alle 5.30 e il costo della corsa è di due euro.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

La metro verde di Milano, nota anche come linea M2, che conta 35 stazioni e collega la città da nord-est a sud, diramandosi verso due capolinea: Cologno Nord e Gessate e da Assago a Abbiategrasso.

Il percorso è lungo 39,4 km e per percorrerlo tutto sono necessari, tra Gessate e Piazza Abbiategrasso, 56 minuti. Mentre tra Gessate e Assago, 66 minuti. I treni – che iniziano a circolare alle 5.30 e fino alle 00.30 – passano mediamente ogni 2-3 minuti, il tempo varia in base ai giorni festivi e feriali.

Il costo del biglietto è uguale a tutte le altre linee della metropolitana di Milano: ovvero il prezzo del biglietto è di 2 euro. Il giornaliero invece ne costa 7 euro. E ancora: quello che vale tre giorni consecutivi costa 12, mentre il carnet di dieci biglietti ordinari ne costa 18.

Leggi anche Gru crollata sulla linea verde della metro: riaperta oggi la tratta tra Gessate e Cernusco

La mappa e le fermate della Metro Verde di Milano

Per il percorso che va da Abbiategrasso e arriva a Gessate le fermate sono:

Famagosta

Romolo

Porta Genova

Sant'Agostino

Sant'Ambrogio

Cadorna

Lanza

Moscova

Porta Garibaldi

Gioia

Milano Centrale

Caiazzo

Loreto

Piola

Lambrate

Udine

Cimiano

Crescenzago

Cascina Gobba

Vimodrone

Cascina Burrona

Cernusco

Villa Fiorita

Cassina de' Pecchi

Bussero

Villa Pompea

Gorgonzola

Cascina Antonietta

Gessate

Per il percorso che invece va dal capolinea Abbiategrasso e arriva fino alla fermata di Cologno Nord a Cascina Gobba la linea si dirama verso Cologno Nord passando dalle seguenti stazioni: Cologno Sud e Cologno Centro. Grazie ai nuovi lavori la linea M2 della metropolitana di Milano si è arricchita di due nuove stazioni: Assago Milanofiori Nord e Assago Milanofiori Forum, che fa da capolinea.

Linea M2 verde di Milano: orari e frequenza delle corse della metro

I tempi di percorrenza sono uguali anche per tutte le altre linee della metropolitana. Vanno dai due minuti ai tre minuti i tempi di attesa da un treno all'altro. La linea è molto frequentata soprattutto durante gli orari di punta, dalle 7 alle 9 e dalle 18 alle 20.

Come per il resto delle linee di Milano, il primo treno parte alle 5.30 e conclude la sua corsa alle 00.30. Gli orari cambiano durante le festività.

Metro Verde di Milano: costo del biglietto singolo o giornalieri

Per la linea verde della metropolitana il biglietto di un viaggio costa due euro. Il biglietto lo si può acquistare dalle macchinette presenti in ogni stazione della metro.

Oppure lo si può acquistare scrivendo "ATM" al numero 48444: il messaggio va inviato prima di salire sui mezzi e sarà già convalidato. Per passare i tornelli basta far vedere il Qr code che arriva tramite messaggio sul cellulare. Se il Qr code non funziona, basterà stampare i biglietti al distributore automatico in stazione vicino ai tornelli.