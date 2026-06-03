Maltempo a Milano, chiusa la scuola Bachelet: le forti piogge hanno fatto cadere i controsoffitti

Le piogge torrenziali hanno provocato diversi danni in tutta la Lombardia e a Milano. Ad Abbiategrasso la scuola Bachelet è stata chiusa per il crollo di alcuni controsoffitti e infiltrazioni.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, piogge violente si sono abbattute su tutta la Lombardia. A Milano sono caduti tantissimi millimetri di pioggia, che hanno causato diversi danni a tetti e coperture, allagamenti nei sottopassi e alberi crollati. Se la vasca del Seveso è stata attivata e ha impedito l'allagamento del quartiere Niguarda, non può dirsi lo stesso dei territori vicini al Lambro. Oggi, dopo la terribile giornata di ieri, sul capoluogo meneghino splende il sole; ma gli amministratori locali e i soccorsi stanno facendo la conta dei danni. In tutta la Lombardia si sono contati oltre quattrocento interventi. La provincia più colpita è stata Varese, seguita poi da Milano.

Ad Abbiategrasso, comune dell'hinterland di Milano, centinaia di studenti, insegnanti e personale ATA non potrà recarsi nel proprio istituto di appartenenza. La scuola superiore Bachelet, che si trova in via Stignani al civico 63, è stata chiusa. Le forti piogge hanno infatti provocato la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule e uffici. In totale 1300 persone sono costrette a casa. Stando a quanto diffuso dai soccorritori, l'infiltrazione dell'acqua ha danneggiato parte dell'impianto elettrico. Di fatto, ha reso inagibile una porzione importante dell'istituto.

I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo tra le aule e gli uffici e, alla luce di quanto emerso dal loro intervento, la dirigenza è stata obbligata a sospendere le attività in attesa che le zone interessate vengano rimesse in sicurezza. Una notizia terribile considerato che, ormai, mancano pochissimi giorni alla fine dell'anno scolastico. Sarà necessario poi comprendere se l'infiltrazioni e il crollo, siano state causate anche dalle condizioni della struttura. Elementi che sicuramente emergeranno nelle prossime ore.