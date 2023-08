Previsioni meteo per l’ultimo weekend di agosto a Milano e Lombardia: torna il rischio temporali violenti A Milano e Lombardia il caldo e l’afa continueranno fino a venerdì. Poi da sabato 26 agosto inizieranno le prime precipitazioni nel nord-ovest fino ai temporali di domenica. Le previsioni per Fanpage.it del meteorologo Flavio Galbiati.

A cura di Enrico Spaccini

L'ultimo weekend di agosto si avvicina e porterà con sé temporali e un leggero abbassamento delle temperature. Quelle che vengono registrate in questi giorni, infatti, indicano un caldo eccezionale fatto di massime percepite in città che superano i 40 gradi e minime che non scendono mai sotto i 20 gradi tipiche delle cosiddette ‘notti tropicali'. "I termometri segnano 38 gradi nei pomeriggi, ma bisogna aggiungere qualche grado in più dato che le stazioni meteo non colgono l'effetto ‘isola di calore urbana' provocato dai palazzi e dall'asfalto", spiega a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert: "Un insieme di fattori che porta molto disagio e che continuerà invariato fino a venerdì. Poi da sabato inizieranno le variazioni".

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto

Sabato 26 agosto, infatti, ci saranno le prime infiltrazioni di aria più fresca nell'area nord-ovest della Lombardia e sulle Alpi. Milano potrebbe non risentire di questa fase iniziale di perturbazione, ma la situazione è comunque da tenere monitorata.

"Come è già successo lo scorso luglio, con l'arrivo di aria più fresca c'è la possibilità di forti temporali", afferma Galbiati: "Dopo giornate afose come quelle di questa settimana, si crea una condizione di instabilità e i temporali sfruttano l'energia del cado rischiando di essere violenti".

I temporali di domenica 27 agosto e l'abbassamento delle temperature

Il rischio si accentuerà già domenica 27 agosto e si estenderà anche su Milano e tutto il nord-ovest della penisola, una perturbazione che finirà per coinvolgere anche il centro Italia. Per questo motivo, soprattutto nel corso della notte tra domenica e lunedì, "la situazione potrebbe diventare molto difficile dal punto di vista dell'evoluzione climatica", sostiene il meteorologo, "perché è da anni che si prospetta questo tipo di eventi estremi, con periodi di siccità alternati a piogge violente".

Quindi, fino a venerdì ci sarà caldo e afa, con picchi di temperatura di 38 gradi ufficiali ma oltre i 40 per chi si trova in città. Dopodiché, pioggia e temporali anche violenti per il fine settimana. Da lunedì, invece, si potrebbe assistere a un'attenuazione delle precipitazioni con le temperature che torneranno a essere vicine alla norma.

Come spiega l'esperto, comunque, quello che sta andando verso la conclusione è un agosto "veramente eccezionale". Almeno per il momento, non sono stati toccati estremi record di temperatura, anche se ci siamo andati molto vicino. "Quello che è davvero particolare", afferma Galbiati, "è la durata della sua intensità". A risentirne in modo particolare sono proprio le Alpi, dove pochi giorni fa lo zero termico ha superato quota 5mila metri.