Forti temporali sulla Lombardia, la grandine imbianca le strade: allerta arancione fino a mezzanotte Allerta meteo arancione per tutta la Lombardia è attesa fino a mezzanotte: in queste ore ancora forti temporali e grandine potranno abbattersi sulla regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Si attendono ancora temporali in Lombardia. Nel tardo pomeriggio di oggi primo aprile su gran parte della regione è scesa la grandine imbiancando gran parte delle strade. Forti piogge e possibili danni causa maltempo sono previsti almeno fino a mezzanotte quando dovrebbe finire l'allerta meteo arancione emanata da Regione Lombardia.

L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook scrive: "Allerta fino a ore 24 di oggi. Ora forti temporali anche localmente con grandine su Malpensa, Varese, Como, Erba, Canzo, Lecco, Bergamo. Su Milano e Brianza non ci sono piogge. Avremo solo acqua nel Lambro, ma solo quella che scende da nord, controllata con gli invasi di laminazione. Da dopo le ore 18.00 facciamo progressivamente rientrare le comunità del parco Lambro".

Una forte grandinata è scesa nella ultime ore sull'Alto Lario, lungo la Statale 36 nel lecchese: tra i paesi più colpiti Varenna e Bellano. Durante i minuti della violenta tempesta gli automobilisti hanno trovato riparo nelle gallerie della Superstrada, senza per fortuna causare incidenti. Paura per fiumi ingrossati dalle forti piogge.

Violenti temporali anche nella zona del lago Maggiore, tra Lombardia e Piemonte: una grandinata si è abbattuta sulla A26 che in poco tempo si è ricoperta di bianco.

E ancora: a causa di uno smottamento provocato dal maltempo in Lombardia, 15 persone sono state evacuate precauzionalmente e ospitate presso la base dell'Esercito di Edolo (Brescia) . Il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota stampa spiega: "La reazione delle istituzioni è stata immediata e la Difesa è intervenuta immediatamente. Grazie a tutti coloro, civili e militari, che stanno operando per il bene e la sicurezza della collettivita'".

Intanto dalle 21 di ieri, domenica 31 marzo, il Passo del Foscagno, l'unico che permette di raggiungere Livigno senza passare dalla Svizzera, è chiuso a causa di una violenta slavina che ha abbattuto tra tralicci della corrente. Almeno fino a questa sera è impossibile raggiungere e uscire dal paese dell'Alta Valtellina.