Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 9 maggio: le regioni a rischio Giornata di maltempo nel sud Italia quella di domani, giovedì 9 maggio, con la Protezione civile che ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su cinque regioni.

A cura di Biagio Chiariello

Tempo ancora instabile sull'Italia con il vortice depressionario che domani Giovedì 9 tenderà a spostarsi ulteriormente verso sud portando maltempo sulle regioni meridionali. Su quelle settentrionali invece si rafforzerà un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire un miglioramento con aria più calda e conseguente rialzo termico.

Per questo la Protezione civile ha valutato per giovedì 9 maggio un'allerta meteo gialla per rischio temporali su settori di Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria, per rischio idrogeologico su altre zone di Calabria, Puglia e Sicilia e per rischio idraulico su altre aree della Calabria.

Allerta meteo gialla in 5 regioni: l'elenco

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni meteo in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso dunque un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani giovedì 9 maggio una allerta gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su diverse regioni del Sud Italia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani, giovedì 9 maggio

Le previsioni meteo di domani, giovedì 9 maggio, dicono che torna a splendere il sole a Nord. Qualche nuvola sui rilievi alpini con la possibilità nel pomeriggio di temporali isolati nelle Prealpi lombarde. Schiarite via via più diffuse anche in Toscana, Umbria e Marche.

Cielo ancora nuvoloso o fortemente nuvoloso in tutto il Sud, con piogge sparse e locali temporali in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più isolati su Puglia meridionale, basso Lazio e sud della Sardegna.