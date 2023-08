Quando tornerà il caldo dopo i temporali: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, “dopo il maltempo di questi giorni le temperature si alzeranno di nuovo tra il 4 e il 6 settembre complice il ritorno dell’anticiclone africano. Ma per il Nord Italia l’estate è già finita”.

A cura di Ida Artiaco

"Dopo il maltempo di questi giorni le temperature si alzeranno di nuovo tra il 4 e il 6 settembre complice il ritorno dell'anticiclone africano, ma non sarà una ondata di caldo come quelle che si sono verificate negli ultimi mesi. Anzi, possiamo dire che soprattutto al Centro Nord l'estate è già finita".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni e cosa succederà entro la prima decade di settembre, quando la maggior parte degli italiani sarà rientrata dalle vacanze estive.

Quando e dove torna il caldo secondo le previsioni di Giuliacci

Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, "potremmo dire che avremo 3 fasi nei prossimi giorni. La rinfrescata con annessi temporali che da ieri sta interessando il Nord Italia sta ormai estendendosi a tutta l'Italia: al centro le piogge arriveranno da domani, martedì 29 agosto, e dureranno sempre fino all'1 settembre, mentre al Sud il maltempo arriverà tra domani e domenica e durerà fino al 3 settembre".

Dopo il maltempo, ha spiegato l'esperto, "ci sarà una seconda fase calda che si svilupperà tra il 3 e il 7 settembre, quando sull'Italia farà di nuovo la sua comparsa l'anticiclone africano. Questo non significa che ci sarà caldo estremo. Le temperature aumenteranno di nuovo ma al più sul Nord Italia arriveranno intorno ai 26-27 gradi, al centro si rialzeranno fino a 28-31 gradi sempre entro il 7 settembre e poi saranno di nuovo in discesa dall'8 all'11 settembre. Al Sud il termometro arriverà a toccare di nuovo i 35 gradi tra il 4 e il 6 settembre, poi le temperature saranno di nuovo in discesa fino a 30 gradi dopo il 7 settembre".

Piogge e temporali: le regioni a rischio

Per quanto riguarda i temporali, Giuliacci ha precisato che "l'aria fresca porterà nubifragi. Oggi saranno diffusi su Liguria (dove tuttavia non ci sarà alcun uragano o Medicane, come molti sostengono. Per me è una bufala), Lazio, Toscana, Campania e Sardegna. Saranno forti sull'est della Lombardia, sul Veneto e sul Trentino. Domani, martedì 29 agosto, previsti rovesci sulle Alpi, Est della Lombardia, Triveneto, regioni centrali e tirreniche. Fenomeni intensi sono in arrivo sull'Emilia, Toscana, Umbria e Lazio".

L'esperto ha concluso spiegando che "mercoledì 30 il tempo migliorerà al Nord, con temporali residui ancora su Romagna, Liguria, regioni tirreniche e probabili temporali forti sulle coste. Giovedì 1 settembre ci sarà qualche temporale sulla Sicilia. Tra il 2 e il 4 settembre pioverà ovunque e il 5 si affaccerà sulla Penisola questa nuova perturbazione atlantica che farà calare le temperature tra il 7 e l'11, con temporali su gran parte del Centro Nord, per il quale l'estate è già finita, se per quest'ultima indichiamo una ondata di caldo che duri almeno una settimana con temperature superiori ai 34 gradi".