Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 maggio: le regioni a rischio Il maltempo si abbatte sull’Italia e la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo valutando per la giornata di domani, martedì 14 maggio, una allerta meteo gialla per temporali in sei regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia, interessando in particolare le regioni del centro nord. Per questo la Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo-idro valutando per la giornata di domani, martedì 14 maggio, una nuova allerta meteo gialla per temporali in sei regioni. Tutta colpa di una anomalia ciclonica che questa settimana interesserà le regioni del nord, dove sono attesi fenomeni anche molto intensi e che in alcuni casi si spingeranno anche al sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani martedì 14 maggio una allerta gialla per temporali su diversi settori di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise e Umbria. Valutata inoltre una allerta meteo di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su parte di Abruzzo e Piemonte. Il bollettino completo di criticità e di allerta meteo per domani 14 maggio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Meteo, le previsioni per domani 14 maggio

Le previsioni meteo per domani 14 maggio indicano temporali fin dal mattino su Piemonte e Lombardia con piogge isolate anche sul Triveneto, in estensione dal pomeriggio anche alle altre regioni del nord come l’Emilia Romagna. In serata i fenomeni saranno più intensi. Al centro piogge, rovesci e temporali attesi su Marche e Abruzzo e sulle aree più orientali di Umbria e Lazio. Al sud qualche poggia al mattino su Sicilia orientale e la Calabria ma in rapido dissolvimento. Qualche temporale sarà possibile a livello locale nelle ore diurne su Molise, Puglia e rilievi calabro-lucani.