Maltempo, allerta meteo gialla domani domenica 14 luglio: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani, domenica 14 luglio, per rischio idraulico e per rischio idrogeologico su settori di due regioni: Veneto e Trentino Alto Adige.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo gialla domani, domenica 14 luglio, su settori di Veneto e Trentino Alto Adige. Quella prevista per domani dalla Protezione civile sarà una allerta meteo per rischio idraulico e per rischio idrogeologico.

Dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore la situazione sta tornando alla normalità in Alto Adige. "A causa del terreno ancora fragile e dunque soggetto a frane, il potenziale di pericolo per i rischi idrogeologici per la giornata di oggi e domani è ancora classificato al secondo livello più alto, giallo", così il direttore del Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer.

Allerta meteo gialla domani in due regioni: l’elenco

Sul sito della Protezione civile come ogni giorno troviamo il bollettino di criticità da consultare per conoscere il livello e le zone di allerta sul territorio. Quello di domani, domenica 14 luglio, è il seguente: sarà allerta meteo gialla in settori del Veneto e del Trentino Alto Adige.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha decretato lo stato si attenzione per criticità idraulica sui bacini idrografici Adige-Garda-Monti Lessini; Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Basso Brenta Bacchiglione fino alle ore 14 di lunedì prossimo. Con il rischio idraulico, in riferimento al Fiume Adige, si prevede innalzamento del livello idrometrico con probabile superamento della prima soglia generalmente contenuto all'interno dell'alveo.

Le previsioni meteo per domani, domenica 14 luglio

Quella di domani sarà una giornata calda e di tanto sole sull'Italia. L'anticiclone africano torna a rinforzarsi per cui avremo generali condizioni di bel tempo, con qualche nuvola al massimo sulle regioni. Temperature massime in aumento, venti deboli da direzioni variabili.