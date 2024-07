video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 luglio: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico domani, venerdì 19 luglio, in quattro regioni, tutte del Nord-Italia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

Caldo torrido sull'Italia, ma torna anche una allerta meteo per maltempo della Protezione civile per la giornata di domani, venerdì 19 luglio. In particolare, domani avremo una allerta gialla per temporali su parte di Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, oltre a una allerta per rischio idrogeologico in parte del Trentino Alto Adige.

Allerta meteo gialla domani venerdì 19 luglio: l'elenco delle regioni

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità, per la giornata di domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Meteo, le previsioni per domani 19 luglio

Inizia lentamente a cedere al Nord l'anticiclone Caronte. Quella di domani sarà una giornata ampiamente soleggiata e molto calda e afosa su gran parte delle regioni, da segnalare però lo sviluppo di temporali con locali grandinate che dal Trentino Alto Adige si posteranno verso il bellunese, la Carnia e possibili pure su pianura veneta, friulana, lombarda, emiliana.