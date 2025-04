video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 aprile: le dieci regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di domani, martedì 15 aprile, un'allerta meteo gialla in ben dieci regioni per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Sarà dunque una giornata di maltempo con possibili piogge.

A cura di Biagio Chiariello

Durante questa settimana, che ci avvicina alla Pasqua, dovremo fare i conti con condizioni meteo instabili. Una nuova perturbazione (la terza di aprile) sta attraversando il Centro-Nord, portando con sé il rischio di forti piogge e temporali locali.

E per la giornata di domani, martedì 15 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in diverse regioni soprattutto del Centro e del Nord Italia. Nello specifico, l'Umbria, la Toscana, il Lazio, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, oltre alla Campania.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 15 aprile 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in ben 10 regioni italiane.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Marche: Marc-1

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-1, Marc-2

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano.

Meteo, le previsioni per domani 15 aprile

Le previsioni meteo di domani, 15 aprile, ci fanno intendere che la giornata si presenterà in gran parte nuvolosa, con piogge sparse che interesseranno principalmente le aree settentrionali e le regioni centrali tirreniche, dove non si escludono forti rovesci o temporali locali. Sul medio Adriatico, al Sud, in Sicilia e in Sardegna, il tempo sarà più variabile, con schiarite ampie alternate a piogge più deboli e isolate.

Le temperature saranno in lieve aumento al Nord e sul versante adriatico, regalando comunque un clima mite in tutta Italia, nonostante le nuvole e le precipitazioni. I venti saranno forti o burrascosi di Scirocco sullo Ionio e in Adriatico, con mari molto agitati. Su i mari di ponente, invece, i venti rimarranno sempre da sud, ma di intensità più moderata.