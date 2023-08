Maltempo Roma, nubifragio nella notte: alberi caduti e allagamenti Roma si sveglia sotto la pioggia dopo un violento nubifragio che nella notte si è abbattuto sulla città, tra strade allagate e la caduta di alberi e rami. E per la giornata di oggi previsti ancora temporali.

A cura di Redazione Roma

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma questa notte e poi ancora questa mattina. Alla fine il ciclone Poppea si è abbattuto con intensità anche sulla capitale, come da previsioni. Decine le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per strade allagate e la caduta di alberi e rami dovuta al vento forte.

Roma si svegliata sotto un temporale

E le previsioni del tempo non accennano a migliorare per tutta la giornata di oggi – martedì 29 agosto – quando sono previste nuove piogge, con possibili grandinate e bombe d'acqua. Roma infatti si è svegliata sotto la pioggia battente che, tranne qualche momento di tregua, non ha smesso di cadere dalle 5.30 di questa mattina.

Allerta meteo su tutta la Regione Lazio

Allerta gialla su tutta la Regione Lazio. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso un bollettinoper precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale", da questa mattina e per le prossime 24-48 ore. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attivita elettrica e forti raffiche di vento", si legge nella nota.