Maltempo e problemi tecnici mandano in tilt l’aeroporto a Roma: i voli cancellati da e per Fiumicino Voli cancellati e in ritardo negli aeroporti di Roma: al maltempo, che sta bloccando i turisti nelle Baleari, si aggiungono i disagi per il guasto di un radar in Gran Bretagna.

A cura di Beatrice Tominic

Voli cancellati o rimandati: è questa la situazione all'aeroporto di Roma Fiumicino in queste ore, dopo l'arrivo del ciclone Poppea sullo stivale. Cancellati i voli da e per Palma di Maiorca, così come quelli interni al nostro Paese. Da Roma Fiumicino, come è possibile verificare nel tabellone degli arrivi e delle partenze di Roma Fiumicino, sono cancellati o, in alternativa, schedulati.

Non solo: alle piogge e al vento forte che è arrivato oggi, quando nella regione Lazio è stata proclamata allerta gialle, si aggiunge anche un problema tecnico che blocca i voli da e per la Gran Bretagna, come confermato dall'autorità di controllo del traffico aereo britannico, NATS. E non solo: si stanno riscontrando pesanti disservizi anche nei voli gestiti dalle compagnie inglesi, come British Airways, Ryanair e Aer Lingus.

Voli cancellati da e per Palma di Maiorca

A causa di cancellazioni e ritardi dovuti a temporali e vento, sono migliaia i turisti italiani rimasti bloccati a Palma di Maiorca e nelle altre Isole Baleari. Molti di loro si sono creati un alloggio di fortuna in aeroporto, in attesa di poter tornare a casa con il primo volo. Come riporta il Corriere della Sera, il ministero degli Esteri ha già spiegato che il consolato generale d'Italia a Barcellona sta già prestando assistenza ai connazionali bloccati a Palma di Maiorca a causa del maltempo. Secondo quanto riportato, si starebbe già mobilitando per riportare a casa i connazionali a bordo dei primi voli disponibili.

I voli cancellati da e per la Gran Bretagna

Situazione diversa quella che riguarda i viaggiatori e le viaggiatrici in attesa di ripartire dalla Gran Bretagna: dal pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto, un problema tecnico sta coinvolgendo i voli da e per i territori oltremanica, oltre a quelli gestiti dalle compagnie anglosassoni. "A causa di un guasto sui sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, alcuni voli potranno subire ritardi e/o cancellazioni. Si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo", scrivono sul sito e sui canali social dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono già alcuni voli sono stati cancellati.