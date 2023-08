Caos voli in Gran Bretagna per guasto a sistema di controllo aereo: ritardi e disagi anche in Italia A causa di un guasto tecnico al sistema di controllo aereo della Gran Bretagna centinaia di voli sono stati cancellati o sono in ritardo. Disagi anche per chi viaggi da e per gli aeroporti italiani: “Si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo”.

A cura di Ida Artiaco

Giornata di passione per migliaia di passeggeri a causa di un guasto al sistema di controllo aereo in Gran Bretagna, che sta avendo ripercussioni in tutta Europa con ritardi e cancellazioni.

Le autorità hanno fatto sapere di aver "applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza". Anche se il guasto è stato risolto, come ha confermato il ministro del Trasporto, Mark Harper, restano i disagi al traffico, con conseguenze anche per chi viaggia da e per l'Italia.

Sempre Harper in un post su Twitter, oggi X, ha scritto che "tutti i passeggeri dovrebbero contattare la propria compagnia aerea per informazioni specifiche sul volo". Ci vorranno infatti diverse ore prima che il traffico torni alla piena normalità.

Si calcola che nel corso della giornata in Gran Bretagna dovessero viaggiare oltre un milione di persone e negli aeroporti dovessero decollare o atterrare oltre 6mila voli. Alle 14.30 ora locale, le 15:30 in Italia, erano stati cancellati più di 500 voli da e per il Regno Unito.

Tra le prime compagnie a cambiare piani c'è stata British Airways, che ha fatto sapere che ha apportato "modifiche significative al suo programma" dopo che il controllo del traffico aereo del Regno Unito ha subito un grave guasto tecnico. Anche altre compagnie stanno consigliando ai viaggiatori di verificare che il loro volo sia operativo prima di mettersi in viaggio verso gli aeroporti locali.

Anche gli scali italiani stanno avvisando i passeggeri di possibili disagi per chi viaggia da e verso il Regno Unito. "Si informano i passeggeri che a causa di un guasto sui sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, alcuni voli potranno subire ritardi e/o cancellazioni. Si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo", si legge ad esempio sul sito ufficiale dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove sono già tre i voli cancellati effettuati da British Airways per Londra Heathrow.