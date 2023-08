Ricomincia a piovere a Roma: con i temporali, in strada torna anche la schiuma bianca È tornata la pioggia sulla capitale: con il maltempo, è riapparsa anche la schiuma bianca per le strade della città.

A cura di Beatrice Tominic

Schiuma in strada, 5 agosto 2023.

Vento, pioggia e temporali si stanno abbattendo sulla regione Lazio e la capitale. Con loro, oltre ai tombini ostruiti e alle buche sull'asfalto riaperte, è tornata ad invadere le strade anche la schiuma bianca.

Non è la prima volta che con il maltempo lungo le strade di Roma appare questo liquido schiumoso di colore bianco che scivola via lungo l'asfalto insieme all'acqua piovana. Secondo quanto segnalato da alcuni, anche dopo le piogge di questa notte, sarebbe riapparsa la schiuma bianca: nella zona dell'Appia Nuova c'è chi invita, ironicamente, allo schiuma party.

Perché con la pioggia appare la schiuma bianca in strada?

Era già accaduto all'inizio del mese quando, fra il 5 e il 6 agosto, insieme alla pioggia e, successivamente, all'arcobaleno, sulle strade è tornata la schiuma bianca ad invadere le strade. Da tempo cittadine e cittadini si chiedono cosa sia. Secondo gli esperti si tratterebbe del risultato di una combinazione fra sostanze e sporcizia di natura organica che si trovano sull'asfalto, mescolate alla pioggia: dalle foglie mai raccolte ai rifiuti alimentari. Più residui restano lungo la strada, maggiore sarà la schiuma. I rifiuti, mescolati alla pioggia forte, creano la schiuma che spesso vediamo in giro per la città.

Non solo schiuma: strade allagate e alberi caduti

Dove non è visibile la schiuma, sono presenti allagamenti: è questo il panorama che si nota in diverse zone di Roma, a partire dalla Borghesiana fino a Palombara Sabina. Oltre alla pioggia, a provocare i danni e le preoccupazioni maggiori è stato il vento che si è abbattuto sugli alberi della capitale. Il crollo di alcuni ha causato due incidenti nel litorale romano: due persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso.

Sono decine e decine le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine nel corso della nottata e altrettanti gli interventi: oltre ai caschi bianchi, intervenuti per gli incidenti, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad eliminare gli alberi in mezzo alla strada, come in via Monte Parioli (nella foto in basso).