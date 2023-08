Temporali a Roma, due incidenti per alberi caduti sul litorale: due feriti in codice rosso Oltre alla pioggia, un forte vento si è abbattuto sulla capitale, abbattendo alberi: decine le segnalazioni alle autorità, dai vigili del fuoco ai caschi bianchi. Fra queste, due incidente a causa di alberi caduti sul litorale romano.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Nel corso della notte appena passata, fra lunedì 28 e martedì 29 agosto 2023, il maltempo si è abbattuto su Roma. Pioggia e temporali sono scese nella notte in maniera continuativa e intensa: oltre a loro, anche un forte vento ha agitato la città durante tutta la notte.

È stato proprio il vento, che ha fatto cadere degli alberi, a provocare due incidenti sulla zona del litorale Roma. In totale sono stati circa ottanta gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti a seguito di segnalazioni per problemi dovuti al maltempo. In alcuni casi sono intervenuti anche i vigili del fuoco: come mostra la foto in apertura, pubblicata da un utente su Facebook, un albero è caduto in via Monti Parioli su due automobili, bloccando la strada.

Oltre ai vigili, sono intervenuti anche gli operatori del personale sanitario del 118 per prendere in cura le persone rimaste rimaste ferite: sul litorale romano, sono due. Entrmabe, rimaste coinvolte in incidenti provocate da alberi caduti, sono state trasportate in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Gli incidenti sul litorale a causa degli alberi caduti

Il primo incidente sul litorale romano è avvenuto verso le ore 3 di stanotte, in via di Castel Fusano. Dopo la caduta di un albero, che è atterrato sull'asfalto e ha occupato tutta la strada, il conducente di un'automobile si è ritrovato la strada che stava percorrendo invasa dalla pianta: per evitarla, si è schiantato contro un altro albero a bordo della carreggiata.

Un secondo incidente, invece, è avvenuto verso le ore 5 in via di Casal Palocco: un albero è caduto su un'automobile in transito. Entrambi i conducenti sono stati trasferiti in pronto soccorso, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

I precedenti ieri pomeriggio

Un primo albero caduto si è abbattuto nel corso del pomeriggio di ieri su un'automobile che si trovava sul Lungotevere in Augusta. Durante la caduta, il conducente si trovava ancora all'interno dell'abitacolo: ha riportato una lieve ferita, ma non ha ritenuto necessario il trasferimento in ospedale. Diversamente, invece, è accaduto questa notte, quando si sono registrati incidenti più gravi.