Allerta meteo a Roma, un albero si abbatte su un’auto sul Lungotevere: ferito il conducente Un albero di grandi dimensioni è caduto questa mattina a causa del forte vento. L’episodio è avvenuto sul Lungotevere in Augusta.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, sul Lungotevere in Augusta, in pieno centro città dove, a seguito del forte vento, un albero si è abbattuto su un'automobile parcheggiata. Quando uno degli alberi che si trova a bordo strada è caduto, all'interno del veicolo, una Mercedes, si trovava ancora il conducente.

È stata sfiorata la tragedia: per puro caso, infatti, il massiccio albero si è schiantato sul lato passeggero della macchina, lasciando praticamente illeso l'uomo alla postazione di guida. Il conducente ha riportato dei dolori al collo, ma ha rifiutato le cure mediche.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ai vigili del fuoco, fino a una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Protezione Civile Lazio: allerta maltempo gialla

Quello di oggi, lunedì 28 agosto, è il primo giorno in cui anche a Roma si toccano con mano le conseguenze del passaggio del ciclone Poppea, proveniente dal Nord Europa e in discesa sulla penisola: già da qualche giorno il Settentrione è particolarmente colpito dal maltempo, con forti temporali, grandinate e violente raffiche di vento; il ciclone tropicale mediterraneo è ora atteso anche nella Capitale, con un brusco calo delle temperature – già registrato oggi, anche se la colonnina di mercurio continuerà a scendere – e abbondanti rovesci.

Come già accaduto nella giornata di ieri, la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta maltempo gialla anche per la giornata di domani, martedì 29 agosto, e per le successive 18-24 ore: si prevedono "precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Violenti temporali sono previsti già a partire dalla notte tra il 28 e il 29 agosto.