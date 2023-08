È arrivato il ciclone Poppea, nel Lazio allerta maltempo anche per domani: caldo addio La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, martedì 29 agosto e per le successive 18-24 ore.

A cura di Enrico Tata

È arrivato il ciclone mediterraneo Poppea, che sta portando pioggia e un crollo delle temperature su tutte le regioni italiane. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, martedì 29 agosto e per le successive 18-24 ore.

In particolare si prevedono "precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nelle seguenti tabelle. Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio".

Per quanto riguarda le temperature, il crollo delle temperature massime e minime è certificato dal bollettino odierno sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute. Per la giornata di oggi previsto a Roma il bollino giallo, soprattutto a causa dell'intensa umidità sulla Capitale e le massime che si manterranno ancora intorno ai 29 gradi e le minime a 25. Nella giornata di domani è previsto un calo sensibile, con le minime a 20 gradi e le massime a 25.