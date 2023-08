Maltempo su Roma, dopo pioggia e temporali spunta l’arcobaleno Un bellissimo arcobaleno è comparso in cielo dopo il maltempo e in tanti lo hanno immortalato tra Roma e provincia, pubblicando gli scatti sui social.

A cura di Alessia Rabbai

Arcobaleno (Foto di Maria Teresa nel gruppo Facebook Sei di Tivoli se…)

Tutti col naso all'insù stasera, quando pioggia e temporali hanno lasciato il posto a parziali schiarite e in cielo è spuntato l'arcobaleno. Sorpresa per i romani, in tanti nei diversi gruppi di quartiere tra città e provincia, hanno immortalato i suoi colori con bellissimi scatti, poi pubblicati sui social network. Foto e video che hanno ricevuto tanti commenti e condivisioni. Come ad esempio l'immagine a Villa Adriana, Tivoli. Un regalo della natura dopo l'ondata di maltempo che oggi ha colpito il Lazio e Roma, creando disagi.

L'arcobaleno non si vedeva in cielo da un po' considerando l'assenza di piogge da settimane. Una brusca pausa all'estate, con temperature che sono scese di diversi gradi, attestandosi a massime intorno ai 20. Gli utenti sono rimasti incantati anche dal tramonto suggestivo di stasera. Il cielo infatti con ampie schiarite si è tinto di rosso.

Foto di Antonella V.

L'allerta meteo di oggi a Roma

Per la giornata di oggi e per le successive 18-24 ore la protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla con un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni da rovescio a temporale e rischio grandine per venerdì 4 e sabato 5 agosto. È in atto come annunciato dagli esperti il ciclone Circe, che imperversa sul nostro Paese con aria fresca proveniente dal Nord Europa.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 5 agosto

Domani, sabato 5 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano pioggia e temporali, con rischio grandine. Nel dettaglio sulla Capitale dovrebbero cadere piogge di moderata intensità nel pomeriggio, deboli di sera. Sul fronte delle temperature le massime si attesteranno intorno ai 25 gradi. Situazione analoga sul resto del territorio della regione, con maltempo diffuso ovunque e massime sempre intorno ai 20 gradi.