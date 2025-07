Meteo domenica 13 luglio a Roma: piogge e nuvole. Da domani torna il caldo

(La Presse)

Ultime ore di tregua dal caldo nella capitale e non solo. Oggi – domenica 13 luglio 2025 – sono previste sulla capitale nuvole e piogge. Precipitazioni sono possibili a partire dalla tarda mattinata e fino al pomeriggio, localmente a carattere temporalesco. Per questo la Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un bollettino di allerta meteo giallo. Coinvolte tutte le province del Lazio, non solo la capitale e dintorni.

Quella di oggi però sarà solo una parentesi di pioggia: nei prossimi giorni è previsto sole ma non solo, le temperature torneranno ad aumentare. Nell'ultima settimana anche a Roma si è vissuto un deciso abbassamento delle temperature, dopo l'ondata di caldo estremo che ha investito tutta Europa, con notti tropicali e giornate afose, con le temperature minime in particolare che hanno permesso a chi si trova in città di riposare. Una tregua che però è destinata presto a finire con il ritorno dell'anticiclone africano. Da domani le temperature massime in particolare riprenderanno a salire, mentre le minime rimarranno attorno ai venti gradi.

Per la giornata di oggi le previsioni sulla penisola prevedono tempo instabili e possibili piogge sulle regioni settentrionali (in particolare Lombardia, Piemonte, Nord Este arco Alpino), e sulla fascia tirrenica comprendente la Toscana fino al basso Lazio. Sole al Sud e sulla fascia adriatica.