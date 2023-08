Previsioni meteo Roma e Lazio oggi martedì 29 agosto: rischio nubifragio in città, allerta gialla Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valido dalla mattina e per le successive 24-48 ore. Si prevedono in particolare “precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

A cura di Enrico Tata

Ecco il ciclone Poppea, che ha portato con sé tanta pioggia e un vero e proprio crollo delle temperature. La giornata più complicata, sul fronte del maltempo, a Roma e nel Lazio sarà quella di oggi, martedì 29 agosto. Previsti in città forti temporali accompagnati da raffiche di vento di burrasca e, forse, da violente grandinate.

Per oggi la Protezione Civile del Lazio ha emesso un avviso di allerta gialla valido dalla mattina e per le successive 24-48 ore. Si prevedono in particolare "precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

A Roma sono previsti forti temporali soprattutto nel corso della mattinata. Per quanto riguarda le temperature, le massime scenderanno a 25 gradi, con le minime sotto i 20 gradi. Sarà perturbata anche la giornata di domani, mercoledì 30 agosto, ma a partire da giovedì dovrebbe tornare il bel tempo. Le previsioni per il weekend sono buone, ma certamente le massime non torneranno sopra i 30 gradi. In particolare, le minime si attesteranno sui 16/17 gradi e le massime non saliranno sopra i 28/29 gradi a Roma.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 5 agosto: temporali e temperature fino a massime di 25 gradi

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, nella giornata di oggi il ciclone colpirà "duramente il Nordest e il Centro-Sud tirrenico". Nel Nordovest invece il tempo migliorerà gradualmente. Nella giornata di mercoledì 30 agosto i temporali colpiranno soprattutto al Centro e da giovedì tornerà l'alta pressione con temperature di nuovo in aumento (ma come abbiamo detto in linea con la media stagionale).