Meteo, nel weekend il maltempo si allontana dal Nord Italia, rischio temporali al Sud: le previsioni Nel weekend l’intensa fase di maltempo, che questi giorni ha colpito le regioni del Nord Italia, sembra allontanarsi. Atteso un miglioramento per sabato 18 e domenica 19 maggio: secondo le previsioni meteo il tempo risulterà più stabile nelle regioni settentrionali della penisola, mentre non è escluso il rischio di fenomeni temporaleschi isolati a Sud e in Sicilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'Italia è rimasta divisa in due in questi ultimi giorni, ma in questo weekend di metà maggio la situazione dovrebbe mutare: dopo l'intensa fase di maltempo che ha colpito tutto il Nord (oggi allerta meteo rossa in Veneto), il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 maggio risulterà più stabile, anche se non proprio ovunque.

Le piogge che hanno attanagliato le regioni settentrionali si sposteranno in maniera più discontinua al Sud, a partire dalla Sicilia e verso Calabria e Campania. Fenomeni di maltempo potrebbero verificarsi pure al Centro, dal Lazio verso Abruzzo e Molise. Nel resto dello Stivale avremo ampi spazi soleggiati e su queste zone il clima sarà sicuramente gradevole, con punte fino a 25°C.

Ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Tempo stabile al Nord dopo il maltempo, rischio piogge a Sud: le previsioni meteo del weekend

Le condizioni meteo durante la giornata di sabato 18 maggio dovrebbero quindi migliorare. Bel tempo con sole al Centro e Sardegna, con nuvolosità variabile nella zona settentrionale.

Non si esclude il rischio di rovesci o temporali isolati nelle regioni meridionali e sulla Sicilia, ma anche sulle zone alpine e prealpine del Nord. Possibile qualche isolata precipitazione tra Abruzzo e Lazio, poi aumento delle nubi su tutto il centro e sulla Sardegna.

In aumento le temperature al Nord e valori quasi estivi al Sud.

Nella giornata di domenica 19 maggio nuvolosità variabile lungo tutto lo Stivale.

Il brutto tempo rischia di rovinare chi ha pensato di trascorrere la giornata al mare nelle soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove sono previste forti precipitazioni anche a carattere temporalesco in Sicilia e nel Sud della Sardegna, ma con il passare delle ore il maltempo potrebbe raggiungere anche la zona bassa del Lazio e l'Abruzzo.

Vento debole meridionale e mari poco mossi o mossi. Infine, temperature in aumento al nord e sulla Toscana, specie per sabato, e in diminuzione al centro-sud per domenica.

Temporali in arrivo la prossima settimana, la tendenza meteo

Tuttavia la fase di maltempo non è finita. La prossima settimana si aprirà all'insegna dell'instabilità: già tra Lunedì 20 e Martedì 21 Maggio è previsto il transito di una prima perturbazione che porterà a piogge e temporali in particolare al Centro-Nord.

E anche le temperature ne risentiranno, mantenendosi su valori piuttosto bassi per il periodo, addirittura sotto le medie climatiche dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.