Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 29 agosto per temporali: le regioni a rischio Continua l’ondata di maltempo sull’Italia, per questo la Protezione civile ha diramato anche per domani, martedì 29 agosto, avviso di allerta meteo rossa su settori della Lombardia, allerta meteo arancione su 3 regioni e gialla su 14: l’elenco aggiornato.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, che dal Nord si sta lentamente allargando anche alle regioni del Centro Sud. Per questo anche per domani, martedì 29 agosto, la Protezione civile ha deciso di diramare una serie di allerte meteo, che interesseranno nelle prossime ore quasi tutte le regioni italiane, dove sono attesi pure fenomeni di forte intensità, come nubifragi e grandinate.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato dal Dipartimento sul proprio sito ufficiale, per domani è stata dichiarata allerta meteo rossa su un settore della Lombardia, già oggi colpito dal maltempo; l'allerta meteo arancione è stata diramata per 3 regioni, e cioè Friuli Venezia Giulia, Veneto e ancora Lombardia, e infine allerta meteo gialla per ben 14 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise,Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto).

Maltempo, allerta meteo rossa domani in Lombardia

La Lombardia resta la regione più colpita dall'ondata di maltempo in corso. Dopo l'allerta di oggi, anche per domani, martedì 29 agosto, la Protezione civile ha diramato un avviso di massima allerta (allerta meteo rossa) per rischio idrogeologico per il settore di Valchiavenna, Laghi e PrealpiVaresine, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo arancione 29 agosto: le regioni interessate

Sono invece 3 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione. Eccone di seguito l'elenco:

Moderata criticità per rischio idraulico (Allerta arancione):

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano.

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano.

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per altre 14 regioni sempre la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Medio Tevere;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Meteo, le previsioni per domani martedì 29 agosto

Come ha spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci, l'ondata di maltempo cominciata ieri al Nord si espanderà anche al Centro e al Sud dove si registrerà anche un calo delle temperature. Previsti per domani, martedì 29 agosto, ancora temporali anche di forte intensità su Lombardia, Triveneto e Friuli Venezia Giulia. La situazione comincerà a migliorare a partire dal primo settembre al Nord e dal 3 al Sud, quando tornerà l'anticiclone africano che porterà di nuovo caldo su gran parte della Penisola.