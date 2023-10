Quando arriva il ciclone Medusa sull’Italia con freddo e maltempo: le previsioni meteo Nei prossimi giorni dovremmo dire addio all’ottobrata che ha portato caldo e bel tempo su tutta la Penisola. L’anticiclone che ha causato sole e temperature più alte della media stagionale sarà sostituito dal ciclone Medusa in arrivo dall’oceano Atlantico che comporterà l’arrivo di freddo e brutto tempo.

A cura di Eleonora Panseri

Il vortice sarà alimentato da aria più fresca e sospinto dai venti di Libeccio. L'insieme dei fattori provocherà sia un tracollo delle temperature sia l'arrivo delle piogge. Sotto il profilo termico già da lunedì 16 ottobre le temperature subiranno un'importante diminuzione al Nord con valori massimi che non saliranno oltre i 16-17°C. Anche il Centro-Sud vedrà un sensibile calo dei valori massimi, ma da martedì 17 ottobre.

Come spiegato a Fanpage.it dal colonnello Mario Giuliacci, "il caldo che ci ha accompagnato in queste prime settimane di ottobre potrebbe ancora insistere fino al 13 o 14, ma nel frattempo già in questa fase, le temperature tenderanno lentamente a scendere soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, di circa 2 o tre gradi. Poi tra il 15 e il 20 ci sarà la vera rivoluzione: arriveranno le piogge e il freddo".

Aggiunge il colonnello: "Tra il 15 e il 17 ottobre l'arrivo di una perturbazione atlantica farà crollare le temperature anche di 15/20 gradi nel senso che entro il 17 ottobre le temperature soprattutto al Centro Nord scenderanno dai valori attuali di 25/30 gradi al di sotto dei 15 gradi, addirittura tra i 13 e i 16, quindi ci sarà significativo balzo all'ingiù. Passeremo dal caldo al freddo in pochissime ore. Le temperature scenderanno di meno al Sud, dove il caldo resisterà fino al 20 ottobre sulle regioni ioniche, come Salento, Calabria ionica ed est della Sicilia. Questa fase di freddo sull'Italia proseguirà almeno fino al 25 ottobre",

Nella giornata di domani, venerdì 13 ottobre, infatti assisteremo ancora a una situazione di stabilità con cieli generalmente soleggiati e un clima caldo e gradevole. A partire dal weekend però l'anticiclone africano abbandonerà gradualmente il Paese.

Sabato 14 ottobre il tempo sarà piuttosto soleggiato, a parte una maggior nuvolosità su tutto il Nord e occasionali piovaschi sulle Alpi, domenica 15 l'ingresso di correnti più fresche dai quadranti nordorientali farà peggiorare il tempo al Nordest con violenti temporali nel corso del pomeriggio. La prossima settimana il maltempo arrivera un po' su tutta Italia.