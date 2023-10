Previsioni meteo settimana, arriva l’Ottobrata: fino a quando durerà il caldo in Italia Per gran parte della prima settimana di ottobre 2023 il protagonista sarà il caldo con una Ottobrata eccezionale, ovvero una fase appunto più calda del normale. Le previsioni meteo della settimana dal 2 ottobre 2023.

A cura di Redazione Meteo

Caldo, con temperature estive decisamente sopra la media del periodo, da Nord a Sud della penisola. Secondo le previsioni meteo, per gran parte della prima settimana di ottobre 2023 il protagonista sarà il caldo anomalo con una Ottobrata eccezionale, ovvero una fase appunto più calda del normale.

Un robusto anticiclone di matrice africana ci accompagnerà nei prossimi giorni. Già da domani, lunedì 2 ottobre, le uniche note d’incertezza saranno dovute al passaggio di qualche nube su alcuni angoli delle regioni meridionali, in particolare tra il Sud della Calabria e alcuni tratti della Sicilia Nord-orientale. Ma vediamo nei dettagli le previsioni meteo della settimana al via il 2 ottobre.

Meteo, inizio settimana di gran caldo sull’Italia

Sull’Italia insiste da alcuni giorni una vasta area di alta pressione responsabile di un caldo fuori stagione con temperature anche da record per il periodo. Con ogni probabilità questo caldo fuori stagione durerà almeno per i primi giorni della settimana. Lunedì attesi picchi di caldi fino a 32-33 gradi e in generale per gran parte della nuova settimana non ci saranno particolari cambiamenti.

Le previsioni per domani, lunedì 2 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord attese velature anche estese in transito da ovest e cielo generalmente sereno dalla sera. Cielo generalmente sereno su tutte le regioni del Centro, con modeste velature serali su Toscana e Marche. Su tutte le regioni meridionali tempo stabile e cielo generalmente sereno.

Martedì 3 ottobre qualche nube su Liguria e settore alpino con qualche occasionale piovasco possibile sulle aree confinali. Al Centro e al Sud tempo prevalentemente sereno o debolmente velato.

Mercoledì 4 ottobre al Nord attese piogge isolate o sparse e locali rovesci su Veneto e Friuli-Venezia in miglioramento durante il pomeriggio, con precipitazioni locali fino al tardo pomeriggio anche su Liguria, Lombardia ed est Emilia-Romagna e qualche pioggia su Alpi piemontesi e relativa fascia pedemontana. Stabile e maggiormente soleggiato su isole maggiori e al Centro-Sud.

Da giovedì 5 ottobre qualche nube e piovasco

Giovedì 5 ottobre attese invece molte nubi su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e settore alpino orientale con deboli e brevi piovaschi possibili specie sui relativi rilievi in genere e in miglioramento pomeridiano con schiarite anche ampie, poco nuvoloso o velato sulla Valle D'Aosta. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto d’Italia.

Venerdì 6 ottobre al Nord estesa e innocua nuvolosità fino metà giornata, parzialmente nuvoloso sul resto d'Italia con qualche occasionale breve piovasco possibile durante le ore centrali sui rilievi di est Sicilia e Calabria, sulla Basilicata, su aree interne e appenniniche di Campania, Molise e Puglia e su appennino abruzzese e confinante settore laziale.

Sabato 8 ottobre locali e brevi piovaschi possibili durante le ore centrali su est Sicilia e Calabria, tempo stabile e cielo prevalentemente sereno sul resto d'Italia.