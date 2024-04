video suggerito

Tornano piogge, neve e freddo con temperature giù di 10 gradi: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it, dopo una fase di caldo, tornano il freddo e le piogge: “Fino al 24 aprile temperature giù di 10 gradi, rovesci e temporali su tutta Italia fino al 27”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Ci sarà già da domani, martedì 16 aprile, uno sbalzo termico di ben 10 gradi su tutta Italia, accompagnato dall'arrivo di perturbazioni multiple che porteranno rovesci e temporali, dopo il caldo dello scorso weekend.

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le condizioni climatiche sulla Penisola nei prossimi giorni e cosa dobbiamo aspettarci con il ritorno, seppur temporaneo, del freddo dopo l'assaggio di estate degli ultimi giorni.

Quando e dove arriva la pioggia dal 16 aprile

Secondo le previsioni meteo di Giulia, il crollo termico che si verificherà a partire da domani, 16 aprile, ci accompagnerà fino almeno a mercoledì 24 aprile. Nel frattempo arriveranno una serie di perturbazioni che interesseranno tutta l'Italia e dureranno fino al 27.

"Martedì 16 aprile – ha spiegato a Fanpage.it l'esperto – arrivano ben due perturbazioni: una al Sud dalla Tunisia e un'altra dalla Francia diretta verso i Balcani che porterà rovesci sulle regioni di Nord Est, tranne che sull'Emilia e le Marche. Mercoledì 17 ci saranno ancora rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne del Centro Sud tranne la Sicilia ma anche sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, non lungo le coste. Ancora, giovedì 18 aprile arriva un'altra perturbazione con rovesci e temporali in Val Padana e al Centro Sud ma non sulle Isole, venerdì 19 in Emilia Romagna e al Centro Sud tranne la Sicilia. Domenica ancora una perturbazione sulle regioni meridionali e lunedì 22 di nuovo rovesci e temporali sulle regioni di Nord Ovest".

Neve fino al 24 aprile e crollo termico

Secondo Giuliacci, con il freddo e la pioggia "andremo avanti fino al 27 aprile e il tempo sarà perturbato tra il 22 e il 27 soprattutto al Centro Nord. Le temperature massime andranno sotto i 20 gradi e si abbasseranno di 10 almeno fino al 24. Ci saranno anche deboli nevicate sulle Alpi sia martedì che mercoledì prossimi tra i 1000 e 1400 metri, ci sarà un'altra debole nevicata sabato 20 e poi il 24 aprile".