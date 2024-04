Previsioni meteo della settimana: tornano maltempo, venti e temporali, fino a 12 gradi in meno

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Il caldo anomalo degli ultimi giorni ha le ore contate, oggi avremo gli ultimi effetti dell'alta pressione che ha regalato giorni estivi e da domani 16 aprile sarà di nuovo maltempo su gran parte del Paese con pioggia, temporali e anche qualche nevicata in quota. Le previsioni meteo della settimana indicano infatti almeno quattro giorni di tempo altamente instabile prima del ritorno del sole. Responsabile di questa situazione è l'arrivo di una nuova perturbazione, una circolazione ciclonica in discesa dal nord Europa che sarà accompagna da aria decisamente più fresca che farà indietreggiare l'alta pressione, portando un brusco calo termico fino a temperature più in linea col periodo.

Meteo, a inizio settimana vento, pioggia e neve in quota

Dopo un lunedì ancora all'insegna di sole, caldo e bel tempo, da martedì 16 aprile assisteremo dunque a un brusco cambiamento sul fronte meteorologico con perturbazioni che interesseranno prima il nord e poi subito il centro e il sud, con annuvolamenti diffusi, piogge e locali temporali. Tra martedì e mercoledì 17 aprile, avremo tempo altamente instabile con possibilità di fenomeni localmente intensi e non si escludono grandinate improvvise sulle aree pianeggianti. Nevicate attese oltre i 1000 metri sulle Alpi e venti forti da nord a sud. Ovunque assisteremo a diminuzione delle temperature, con brusco calo fino a 12 gradi in meno rispetto a lunedì su Sicilia e Sardegna.

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile: tempo instabile

Tempo decisamente instabile tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile. Il maltempo insisterà più sul centro sud mentre al nord avremo più spazi soleggiati. In tale contesto molto probabilmente i quantitativi di pioggia torneranno ad allinearsi alle medie del periodo su tutte le regioni adriatiche, nelle aree interne del Centro e sul resto del meridione, mentre saranno sotto la media sul resto del Nord, al Centro tirrenico e sulla Sardegna. Le temperature saranno in deciso calo sia nei valori minimi che massimi, questi ultimi compresi tra 12 e 16 gradi in pianura padana, tra 12 e 19 gradi nelle aree interne del centro.

Previsioni meteo nel week end, torna il sole sull'Italia

Il maltempo diffuso non durerà per l'intera settimana visto che tra sabato 20 e domenica 21 aprile torneranno ampi spazi di sole e bel tempo su gran parte dell'Italia. Nel weekend infatti la perturbazione avrà esaurito i suoi effetti e avremo cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo della residua instabilità al sud e sulla Sicilia nella giornata si sabato.