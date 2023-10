Quando arrivano freddo e temporali, le previsioni meteo di Giuliacci: “Temperature giù fino a 15 gradi” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, a partire dal 15 ottobre ci sarà una vera e propria rivoluzione a livello climatico sull’Italia: “L’arrivo di una perturbazione atlantica farà crollare le temperature anche di 15/30 gradi e pioverà molto”.

A cura di Ida Artiaco

"Il caldo che ci ha accompagnato in queste prime settimane di ottobre potrebbe ancora insistere fino al 13 o 14, ma nel frattempo già in questa fase, le temperature tenderanno lentamente a scendere soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, di circa 2 o tre gradi. Poi tra il 15 e il 20 ci sarà la vera rivoluzione: arriveranno le piogge e il freddo".

Sono queste le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, quando saluteremo definitivamente il caldo e arriveranno freddo e piogge.

Quando arrivano maltempo e freddo

Secondo il colonnello Giuliacci, per quanto riguarda la temperature, "queste ultime saranno in lento calo. Al momento sull'Italia c'è un anticiclone che dalla Spagna spinge sull'Italia aria calda di origine sub-tropicale (dunque, non è il solito anticiclone africano). Questo caldo ci sarà ancora fino a sabato 14 ottobre, ma le temperature lentamente scenderanno di 2 o 3 gradi su tutta l'Italia. Resteranno sui 28/30 gradi solo su Marche, Molise e Puglia".

Leggi anche Quando finisce il caldo estivo e arriva il fresco col maltempo, le previsioni meteo di Giuliacci

Poi, a partire da domenica 15 ottobre cambia tutto: "Tra il 15 e il 17 ottobre l'arrivo di una perturbazione atlantica farà crollare le temperature anche di 15/30 gradi nel senso che entro il 17 ottobre le temperature soprattutto al Centro Nord scenderanno dai valori attuali di 25/30 gradi al di sotto dei 15 gradi, addirittura tra i 13 e i 16, quindi ci sarà significativo balzo all'ingiù. Passeremo dal caldo al freddo in pochissime ore. Le temperature scenderanno di meno al Sud, dove il caldo resisterà fino al 20 ottobre sulle regioni ioniche, come Salento, Calabria ionica ed est della Sicilia. Questa fase di freddo sull'Italia proseguirà almeno fino al 25 ottobre", ha spiegato l'esperto

Dove pioverà dal 15 ottobre: le regioni a rischio

Per quanto riguarda la pioggia, Giuliacci ha affermato che "questa perturbazione che arriva il 14 ottobre porterà piogge e temporali in primis al Nord, poi domenica 15 sul Nord Est e sulle regioni tirreniche. Ancora, lunedì 16 ottobre sono attesi temporali al Centro Nord tranne che su Triveneto e Lombardia, ma anche su Campania, Puglia e Sardegna. Il 17 è attesa pioggia su tutta l'Italia, con possibili nubifragi sulle regioni centrali, il 18 ancora sul Centro Sud e la Campania, e così via fino al 25 ottobre. Le piogge saranno abbondanti con accumuli almeno fino a 100 millimetri sulle regioni centrali, sul Nord Est e sulla Campania", ha concluso.