Processo Cucchi sui depistaggi: 8 carabinieri condannati, 5 anni a Casarsa La sentenza del processo sui presunti depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.

A cura di Susanna Picone

Otto condanne per altrettanti carabinieri accusati di avere messo in atto depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi. Condannato a 5 anni di reclusione il generale Casarsa. Il giudice del

tribunale monocratico ha inflitto, tra gli altri, 1 anno e 3 mesi al colonnello Lorenzo Sabatino come Di Sano. Francesco Cavallo ha avuto 4 anni come Luciano

Soligo. Luca De Cianni condannato a 2 anni e 6 mesi, Tiziano Testarmata 1 anno e 9 mesi. Massimiliano Colombo Labriola a 1 anno e 9 mesi.

La sentenza sul processo Cucchi dopo 8 ore di camera di consiglio

È arrivata nel pomeriggio di oggi, dopo 8 ore di camera di consiglio, la decisione del giudice monocratico di Roma, Roberto Nespeca, sui presunti depistaggi nelle indagini sulla morte del geometra romano. "Mi aspetto che gli imputati vengano condannati e che gli venga impedito di fare il proprio lavoro", aveva detto Ilaria Cucchi, sorella della vittima, "non hanno mai chiesto scusa, ci guardavano dall'alto in basso come a dire che non contavamo niente”. Per Ilaria quello di oggi è un giorno importante "perché un istante dopo la morte di mio fratello si metteva in piedi la macchina dei depistaggi che è costata alla nostra vita anni e anni di processi a vuoto facendo in modo che entrambi i miei genitori si ammalassero gravemente per tutta quella sofferenza inflitta in maniera brutale".

Depistaggi nel caso Cucchi, gli 8 carabinieri imputati

Otto i carabinieri sul banco degli imputati al processo sui depistaggi tra cui il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, e Lorenzo Sabatino, allora comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma. Gli otto militari sono accusati a vario titolo e a seconda delle posizioni di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. A processo anche Francesco Cavallo, all'epoca dei fatti tenente colonnello e ufficiale addetto al comando del Gruppo Roma; Luciano Soligo, maggiore dell'Arma e comandante della compagnia Roma Montesacro; Massimiliano Colombo Labriola, all'epoca comandante della stazione di Tor Sapienza; Francesco Di Sano, in servizio alla stazione di Tor Sapienza; Tiziano Testarmata, comandante della quarta sezione del nucleo investigativo dei Carabinieri e il carabiniere Luca De Cianni. La richiesta di pena più alta era per il generale Casarsa: per lui il pm Giovanni Musarò lo scorso 23 dicembre aveva chiesto 7 anni. Cinque anni e mezzo chiesti per Cavallo, cinque per Soligo e De Cianni, quattro per Testarmata, invece, per Francesco Di Sano tre anni e tre mesi, tre anni per Lorenzo Sabatino e un anno e un mese per Massimiliano Colombo Labriola per il quale il pm aveva chiesto le attenuanti generiche.

“C'è stata un'attività di depistaggio ostinata, che a tratti definirei ossessiva. I fatti che oggi siamo chiamati a valutare non sono singole condotte isolate ma un'opera complessa di depistaggi durati anni”, aveva detto Musarò lo scorso dicembre. Il pm aveva sottolineato anche che non si trattava di un processo all’Arma dei carabinieri: “Il procedimento riguarda 8 persone appartenenti all'Arma ma non è un processo all'Arma – aveva detto in aula – per ragioni formali e sostanziali: il ministero della Difesa si è costituto parte civile, gli atti più importanti ci sono stati forniti dal reparto operativo e nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Roma e anche il comando generale ‘all'ultima curva' ci ha fornito una tessera mancante. L'Arma è un corpo con 200 anni di storia, con persone che lavorano nelle strade e negli uffici e anche per loro non deve essere un processo all’Arma”.

Massimiliano Colombo Labriola in aula: "Ho agito sempre nel rispetto della legalità"

"Ho agito sempre nel rispetto della legalità. Sempre ho dato la stessa versione rispetto a quanto accaduto e ho fatto tutto per consegnare alla giustizia la verità su Cucchi, che per me è stato, come sono tutti i detenuti, una persona indifesa affidatami in funzione dell'incarico ricoperto nell'amministrazione", le parole in aula di questa mattina di Massimiliano Colombo Labriola.

Le condanne definitive a Di Bernardo e D'Alessandro

Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo

La decisione di oggi sui depistaggi arriva a pochi giorni dal processo che si è chiuso in Cassazione con una condanna a 12 anni ad Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, i due carabinieri che pestarono Cucchi dopo l'arresto, provocandone la morte. Entrambi si sono costituiti dopo la sentenza. Stefano Cucchi, romano di 31 anni, venne arrestato il 15 ottobre del 2009 e morì sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.