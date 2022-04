Omicidio Stefano Cucchi: in carcere i due carabinieri condannati, si sono costituiti Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i carabinieri condannati a 12 anni dalla Cassazione per l’omicidio di Stefano Cucchi, si sono costituiti poco dopo la sentenza.

A cura di Susanna Picone

Stefano Cucchi

Dopo la sentenza definitiva arrivata ieri sera si sono costituiti entrambi i carabinieri condannati a 12 anni dalla Cassazione nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Alessio Di Bernardo, carabiniere originario di Sesto Campano, che si è costituito già nella serata di ieri. Deve scontare, come Raffaele D'Alessandro, 12 anni di carcere. La decisione di costituirsi nell'immediatezza del verdetto rientrerebbe, secondo i legali del carabiniere, "nella mediaticità della vicenda". Anche Raffaele D’Alessandro si è consegnato nella notte. Il militare si è recato nella caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sede del Carcere militare giudiziario. Entrambi i carabinieri condannati in via definitiva a 12 anni per il delitto Cucchi si trovano adesso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

"Siamo vicini alla famiglia Cucchi di cui condividiamo il dolore e ai quali chiediamo di accogliere la nostra profonda sofferenza e il nostro rammarico", così ieri sera dopo la sentenza il comando generale dei carabinieri. La Cassazione ieri ha confermato le condanne per due militari sottolineando che a questo punto "saranno sollecitamente conclusi, con il massimo rigore" i procedimenti disciplinari a carico dei due. La sentenza, aggiunge l'Arma "ci addolora perché i comportamenti accertati contraddicono i valori e i principi ai quali chi veste la nostra uniforme deve sempre e comunque ispirare il proprio agire".