Previsioni traffico autostrade 25, 26 e 27 agosto: le giornate da bollino rosso e giallo Nel weekend dal 25 al 27 agosto 2023 si prevedono giorni da bollino rosso per il traffico sulle autostrade, soprattutto a causa dei tanti rientri verso le grandi città. Vediamo quali saranno i momenti più critici di quest’ultimo esodo del mese.

A cura di Biagio Chiariello

L'ultimo fine settimana di agosto potrebbe essere uno tra i più complicati sul fronte del traffico stradale e autostradale. Saranno molte le persone che tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto faranno ritorno alle proprie case dalle località di vacanza, ma c’è anche chi le ferie le fa cominciare proprio in questi ultimi giorni del mese.

Come sottolineato dal Piano esodo estivo 2023 della Polizia di Stato, per quanto riguarda il controesodo “l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria”.

Ed è ‘Autostrade per l’Italia' a segnalare che le situazioni più difficili sul fronte del traffico sono attese lungo le direttrici verso le grandi città, con le situazioni più critiche in particolare per sabato mattina per chi parte e sabato e domenica sia mattina sia pomeriggio per chi rientra.

È sempre consigliabile informarsi in anticipo sulle condizioni del traffico e restare aggiornati in tempo reale sul sito di Autostrade e su Isoradio 103.3 FM.

Previsioni traffico autostrade venerdì 25 agosto 2023: bollino giallo

Il weekend parte con traffico abbastanza scorrevole nella mattinata di venerdì 26 agosto 2023 (bollino verde), ma il traffico è valutato in aumento dal pomeriggio (bollino giallo) a causa dei flussi in uscita dalle principali località turistiche verso i centri urbani, ma anche per chi va in vacanza.

Situazione che tornerà alla normalità in serata (bollino verde).

Traffico da bollino rosso sabato 26 agosto 2023 sulle autostrade

Il traffico sarà sicuramente più intenso sabato 26 agosto 2023 con bollino rosso per la mattinata sia per chi rientra sia per chi parte; al pomeriggio possibili criticità per chi rientra dai luoghi di mare per l’ultimo scorcio di vacanza: previsto infatti altro bollino rosso. Giallo invece per chi parte. Serata invece più tranquilla (bollino verde).

Dalle 8 di sabato e fino alle 16 scatta anche il divieto di transito sulle autostrade ai camion e ai mezzi pesanti. Il divieto di transito sull'autostrada è valido per i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5t, anche se scarichi.

Previsioni traffico domenica 27 agosto 2023: ancora bollino rosso

Giornata critica per il traffico anche quella di domenica 27 agosto 2023: sono attese le medesime condizioni del giorno precedente per chi torna dalle ferie. Bollino rosso quindi sia al mattina sia al pomeriggio verso le grandi città, mentre il bollino sarà giallo al mattino sulle direttrici verso le località turistiche.

Anche per domenica stop ai tir in autostrada dalle 7 e fino alle 22.

A che ora partire per evitare il traffico in autostrada

La polizia stradale consiglia di partire sempre informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo prima di mettersi in viaggio.

Il consiglio chiaramente è di farlo quando è atteso meno traffico: quindi quando le previsioni indicano bollino verde e cioè soprattutto di sera. In casi estremi si possono poi usare gli itinerari alternativi predisposti in caso di congestione del traffico lungo le autostrade.

Come monitorare il traffico sulle autostrade in tempo reale

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. Tra i più noti ed affidabili, c'è il sito di Autostrade per l’Italia.

Per avere notizie sulla viabilità si possono seguire anche i notiziari e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.