Previsioni meteo 17 dicembre: alta pressione e niente pioggia, poi arriva il grande freddo Che tempo farà oggi 17 dicembre? L’alta pressione è ancora presente: tempo stabile, con sole prevalente, salvo l’insidia delle nebbie, localmente fitte e persistenti sulla Pianura Padana.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 17 dicembre ci dicono che quella che ci attende sarà un'altra giornata di tempo stabile e senza piogge grazie all’influsso dell'alta pressione che garantirà sole un po' ovunque, favorendo tuttavia la formazione di nebbie al mattino in Pianura Padana e lungo le coste di Veneto ed Emilia, in diradamento da metà giornata ma di nuovo in formazione a banchi già in serata, nonché un peggioramento della qualità dell’aria a causa di un ulteriore incremento del livello degli inquinanti atmosferici.

Ma già da domani un nucleo di aria gelida in arriva Penisola Balcanica porterà ad una significativa diminuzione delle temperature specialmente sulle regioni centro-meridionali; il fronte freddo associato (perturbazione n. 5 di dicembre) porterà anche piogge al Sud, anche a carattere nevoso a bassa quota sui rilievi.

Tempo stabile a Nord

Come spiega il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare nelle regioni del nord Italia tempo stabile e soleggiato a parte estese formazioni nebbiose al mattino e dopo il tramonto sulle aree pianeggianti.

Nuvoloso a Centro Italia

Nuvolosità in mattina su Umbria, regioni adriatiche e Sardegna orientale con sporadiche debolissime

precipitazioni su Marche, Abruzzo e settore meridionale dell'isola; seguiranno ampie zone di sereno. Poche nubi e prevalente soleggiamento sulle restanti aree. Nottetempo ed al primo mattino foschie anche dense su aree

pianeggianti e valli interne.

Sud, possibili piogge in Sicilia

Mattinata all'insegna della nuvolosità estesa con sporadici piovaschi sui rilievi appenninici e, localmente, sulla Sicilia

tirrenica; dal primo pomeriggio attese ampie schiarite su Molise, alta Campania, settori settentrionali di Puglia e Calabria nonché sulla Sicilia meridionale. Schiarite serali anche sulle altre zone adriatiche pugliesi.