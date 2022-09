Precipita durante escursione in montagna, morta la fotografa Paola Gallo Balma Secondo una prima ricostruzione, Paola Gallo Balma è morta cadendo nel vuoto da un costone roccioso per circa 200 metri.

A cura di Antonio Palma

Tragedia sulle montagne della Valle D'Aosta, una fotografa piemontese è morta dopo essere precipita nel vuoto mentre era impegnata in una escursione sul Corno Bussòla, rilievo delle Alpi Pennine. La vittima è Paola Gallo Balma, quarantenne fotografa del torinese, molto nota in Piemonte per i suoi lavori e vincitrice di diversi premi per i suoi scatti.

Il corpo senza vita della donna è stato individuato e recuperato questa mattina, domenica 4 settembre, dai soccorritori del Soccorso alpino valdostano dopo un sorvolo con l’elicottero sulla zona. La donna infatti era stata dichiarata scomparsa da diverse ore ed erano partite le ricerche che purtroppo nelle prime ore di oggi, intorno alle sette, si sono concluse nel peggiore dei modi.

L'allarme era scattato sabato sera, intorno alle 20, quando al soccorso valdostano era stato segnalato il mancato rientro del fotografa dopo un escursione sopra Estoul, sui laghi di Palasinaz, nel territorio del comune di Brusson. Ad avvertire i soccorritori un amico che l'attendeva a valle e non l’ha vista ritornare dopo l’escursione sul Corno Bussòla.

A lungo si è sperato che la donna potesse essere ancora viva anche se magari ferita. I soccorsi avevano subito avviato una serie di ricerche anche con l’utilizzo di droni, termocamere e unità cinofile ma senza esito.

Purtroppo col passare delle ore le speranza si sono affievolite, fino alla tragica scoperta del cadavere senza vita dell'architetto e fotografa di Rivarolo Canavese, nella città metropolitana di Torino.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata vittima di un incidente cadendo nel vuoto da un costone roccioso per circa 200 metri ma sulla dinamica esatta dei fatti sta ancora indagando la Guardia di finanza di Cervinia.