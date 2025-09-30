Attualità
Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre, ricoverata a Catania: 57enne muore poche ore dopo

Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione. Ricoverata in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, è deceduta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.
A cura di Eleonora Panseri
È precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione.

Subito ricoverata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, è purtroppo morta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Nel tragico incidente domestico è deceduta una donna di 57 anni. Le sue iniziali sarebbero P.M., come riportano alcuni quotidiani locali.

Travolto da un'auto mentre guida lo scooter, Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni: donati gli organi

Secondo una prima ricostruzione, la 57enne sarebbe precipitata dal balcone dopo avere perso l'equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell'abitazione.

La donna era stata immediatamente soccorsa da personale del 118 intervenuto sul posto, stabilizzata e trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. 

Qui era entrata in codice rosso ed era stata presa in carico dal Trauma center per essere poi ricoverata, in condizioni gravissime, al reparto di rianimazione. Purtroppo, la situazione è peggiorata con il passare delle ore e la donna non ce l'ha fatta: è deceduta in ospedale.

A marzo un episodio simile era accaduto a Venezia, dove una donna di 78 anni era precipitata dalla finestra mentre stava lavando i vetri delle finestre della sua casa. Aveva perso l'equilibrio ed era caduta dal terzo piano della sua abitazione in Ruga Bella.

La vittima si chiamava Paola Renier. A dare era stato un testimone che aveva raccontato di aver sentito un tonfo, in un primo momento scambiato per il rumore di un'imbarcazione. Subito aveva richiesto l'intervento sul posto dei soccorsi.

I sanitari del 118 erano arrivati rapidamente sul posto ma, purtroppo, per la donna non c’era stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta, la 78enne era morta sul colpo.

