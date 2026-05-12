Annega in mare a Catania mentre tenta di soccorrere le consorelle, suor Nadir Santos da Silva muore a 45 anni

Suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, è morta annegata in mare a Catania mentre tentava di soccorrere tre consorelle. Le religiose, che sembra non sapessero nuotare, sono cadute durante una passeggiata. I funerali saranno giovedì 14 maggio.

Suor Nadir Santos da Silva, 45 anni.

Una suora del convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta è morta annegata nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, a Catania, vicino al lungomare sabbioso della contrada marinara di Vaccarizzo.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla Polizia, che è intervenuta e ha svolto gli accertamenti del caso, suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, era con altre tre sue consorelle e insieme passeggiavano non lontano dalla battigia.

Durante la passeggiata non si sarebbero accorte di un avvallamento della sabbia che ha fatto cadere in acqua le quattro suore. È molto probabile che le religiose non sapessero nuotare.

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A quanto si apprende, Suor Nadir avrebbe tentato di soccorrere le compagne, ma avrebbe bevuto acqua e avrebbe perduto i sensi. Le altre tre suore sono riuscite a mettersi in salvo sulla battigia, mentre suor Nadir è annegata.

Per una di loro si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini (Siracusa), ma non sarebbe in pericolo di vita. La notizia della morte di suor Nadir, assieme a una sua foto, è pubblicata sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi di Catania.

In un altro post sui social, diffuso dai Servizi funebri che si occuperanno delle esequie, si legge: "È tornata alla Casa del Padre Suor Nadir Santos da Silva. Con profondo dolore ne danno il triste annuncio le Suore Carmelitane Messaggere dello Spirito Santo, la comunità religiosa, la comunità parrocchiale e quanti l’hanno conosciuta e amata".

Nel post è stata comunicata anche la data del funerale della religiosa che sarà celebrato giovedì 14 maggio alle ore 16 nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta dall'arcivescovo Luigi Renna.

"La comunità tutta è invitata ad unirsi nella preghiera per affidare la cara Suor Nadir alla misericordia del Signore. – si conclude il messaggio pubblicato sui social – Riposi nella pace di Cristo".