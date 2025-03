video suggerito

Precipita dal quarto piano mentre cerca di lavare i vetri della finestra: una donna muore sul colpo Una donna di 78 anni è precipitata dalla finestra mentre stava cercando di lavare i vetri della sua casa al quarto piano a Venezia. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla, è morta sul colpo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma martedì mattina a Venezia. Una donna di 78 anni è precipitata dalla finestra mentre stava cercando di lavare i vetri. Si trovava al terzo piano della sua abitazione in Ruga Bella quando avrebbe perso l'equilibrio. La vittima è Paola Renier e nel quartiere era molto conosciuta.

A dare l'allarme sarebbe stato un testimone che avrebbe detto di aver sentito un tonfo che avrebbe scambiato in un primo momento per il rumore di un'imbarcazione. Poi però l'uomo ha detto di essersi affacciato dalla finestra e di essersi accorto di quello che era accaduto. Subito la chiamata ai soccorsi: i sanitari del 118 sono arrivati in pochi secondi sul posto ma purtroppo per la donna non c’era ormai nulla da fare. Sarebbe morta sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso: dai primi accertamenti è emerso che si è trattato di un incidente domestico. La vittima infatti avrebbe perso l'equilibrio mentre era in bilico sulla finestra e stava lavando i vetri. Si procederà per le verifiche del caso. Intanto per permettere i rilievi da parte dei militari la zona era stata chiusa e riaperta poche ore dopo. In tanti ora la ricordano, il figlio ha tenuto a precisare: "Era una gran donna, amava la vita". A breve verrà disposto il funerale.