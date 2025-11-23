Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e ritardi fino a 90 minuti per Frecciarossa e Italo

L’incidente all’altezza della stazione di Firenze Rifredi ha causato un blocco della circolazione ferroviaria in tutto il nodo di Firenze oggi, domenica 23 novembre. I treni poi hanno ripreso gradualmente il transito ma con ritardi accumulati di oltre 90 minuti.

Immagine di archivio

Un grave incidente con una persona investita dal treno sui binari all’altezza della stazione di Firenze Rifredi ha causato un blocco della circolazione ferroviaria in tutto il nodo di Firenze oggi, domenica 23 novembre. La tragedia si è consumata poco prima delle 11 facendo scattare il blocco totale dei treni per l’intervento di sanitari, polizia e Autorità Giudiziaria. Numerosi i treni alta velocità rimasti bloccati a lungo nei pressi del capoluogo toscano, tra Frecciarossa e Italo, con ritardi accumulati di oltre 90 minuti.

La circolazione, sospesa per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, è gradualmente ripresa solo dopo le 12.15 ma in tutta la zona i ritardi si sono accumulati con treni Alta Velocità e Regionali che hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni e ritardi. Sul posto infatti continuano gli accertamenti da parte delle autorità competenti accorse dopo l’investimento mortale e il transito dei convogli deve avvenire a velocità ridotta.

I tabelloni di partenze e arrivi alla stazione di Firenze Santa Maria novella indicano ritardi segnalati fino a 90 minuti. Ritardi analoghi però si sono accumulati anche alla stazione di Bologna. Trenitalia nell’ultimo aggiornamento ha comunicato che I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. che i Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

FR 9466 Trieste Centrale (6:38) – Roma Termini (12:05)

• FR 9414 Salerno (7:08) – Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50)

• FR 8503 Brescia (8:47) – Roma Termini (13:10)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:50) – Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00)

• FR 9416 Roma Termini (10:35) – Venezia Santa Lucia (14:34)

I Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:08)

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Roma Termini (13:30)

Il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:18) oggi ferma a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV.