Patrizia Nettis, il Gip si riserva la decisione sull'archiviazione per la morte della giornalista Sul caso della morte della 41enne di Fasano pende una richiesta di archiviazione della procura di Brindisi che ritiene non sussistenti le prove a carico dell'unico indagato per la vicenda. I parenti hanno presentato istanza di opposizione ma la gip si è riservata la decisione a un successivo momento.

A cura di Antonio Palma

Nulla di fatto oggi al Tribunale di Brindisi per il caso di Patrizia Nettis. Al termine dell'udienza in cui si discuteva dell'archiviazione per la morte della giornalista, infatti, la gip Vilma Gilli si è riservata la decisione a un successivo momento, anche per valutare la nuova documentazione presentata dalla famiglia della donna.

Sul caso della morte della 41enne, trovata impiccata nella sua casa di Fasano il 29 giugno del 2023, infatti, pende una richiesta di archiviazione della procura che ritiene non sussistenti le prove a carico dell'unico indagato per la vicenda, un imprenditore che aveva avuto una relazione sentimentale con la donna. L'indagine aveva inizialmente ipotizzato i reati di atti persecutori e istigazione al suicidio ma per il pm non ha portato a nulla di concreto.

La delicata vicenda aveva involto anche il sindaco di Fasano ascoltato in questi mesi come persona informata sui fatti perché anche lui era stato legato sentimentalmente in passato a Patrizia Nettis e al pari dell'imprenditore aveva incontrato la 41enne la sera prima del ritrovamento del cadavere.

La famiglia della giornalista, che lavorava nell'ufficio stampa del Comune di Fasano, si è sempre detta contraria alla richiesta di archiviazione e per ribadirlo oggi erano in aula la madre, il padre e l'ex marito. I parenti hanno presentato istanza di opposizione, fornendo nell'udienza di oggi ulteriore documentazione finalizzata a far proseguire le indagini.

"Speriamo che il giudice disponga un proseguimento dell'attività istruttoria e accolga le nostre istanze, in primis il disseppellimento della salma e l'effettuazione dell'esame autoptico" ha spiegato l'avvocato della famiglia a Fanpage.it, aggiungendo: "Ci aspettiamo che ci sia un colpo di acceleratore in questa vicenda. Più tempo passa e più dati perdiamo, l'abbiamo ribadito più volte".