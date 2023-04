Parla Luis Quiles, l’autore che ha dipinto Salvini come un nazista: “L’opera non è solo per lui” Scandalo e proteste per per il quadro realizzato dall’artista spagnolo Luis Quiles in mostra a Torino Comics, fiera del fumetto, che ritrae Matteo Salvini intento a fare il saluto romano con la fascia dell’Unione Europea al braccio, mentre un grande fallo nero gli eiacula in faccia. Il leader della Lega Matteo Salvini commenta: “Disgustoso”.

A cura di Gianluca Orrù

Migliaia di visitatori, centinaia di personaggi degli anime giapponesi, sbandieratori, tatuatori. Il popolo dei cosplayer torinesi schierato a mostrare i costumi realizzati a casa, tutto per farsi fotografare dai visitatori. Poi, nella zona "hard" della mostra, quella dedicata agli hentai , Luis Quiles espone le sue opere, nessuna di queste realizzata appositamente per la mostra.

A finire al centro delle polemiche è un quadretto piccolo, un foglio A4 o poco più. Ritrae Matteo Salvini in posa da nazista, una fascia con le stelle dell'Unione Europea al posto della svastica e un gigantesco pene nero che gli eiacula in faccia a dipingergli bianchi baffetti da Hitler.

Luis Quiles, Artista Spagnolo

"È un'opera che ho realizzato 3-4 anni fa – racconta Luis Quiles – quando Salvini era ministro, ma non è solo per Salvini, Salvini è uno tra tanti. Simboleggia la salita della destra xenofoba al potere, quella che odia i neri e gli zingari e di cui Salvini rappresenta solo uno dei primi esponenti che è andato al potere.

Parlo di Stati Uniti, di Brasile, del mio stesso paese, la Spagna, che accoglie i sudamericani ma non gli africani. Perché? La vedete la fascia dell'Unione Europea al braccio di Salvini? Tutto quello che sta succedendo coi migranti succede perché l'Unione Europea lo consente".

L'opera contestata, che ha già provocato le reazioni oltre che di Salvini su Instagram anche dei deputati torinesi della lega Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti, non è la sola controversa.

Un’altra opera esposta di Quiles

Luis Quiles si definisce di sinistra: "A sinistra mi hanno chiamato fascista per i miei quadri contro l'ideologia Woke che sta avvelenando la sinistra. A destra mai, per esempio, eppure vedo nella sinistra, ora che è all'opposizione, la stessa tendenza alla censura che aveva a suo tempo la destra. Il punto per me è che nella destra non ho alcuna speranza, so come sono, è la sinistra che per me è più deludente, soprattutto nella sua variante Woke".

L’ingresso di Torino Comics a Torino

Nella zona hard hentai della fiera Torino Comics sono in molti che si fermano a fotografare l'opera contestata, molta pubblicità per l'artista e per l'editore 001 Edizioni che lo pubblica in Italia e in Spagna.

"Le persone si offendono troppo di questi tempi – conclude Luis Quiles, che ha un sorriso da tela cerata, impermeabile alle polemiche – quindi posso capire che Matteo Salvini si sia offeso, ma le sue parole sui migranti e sugli zingari sono di gran lunga peggiori".